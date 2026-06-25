Vincenzo Montella istifa edecek mi? Eleştirilere yanıt verdi
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Avustralya ve Paraguay yenilgileri sonrası yükselen istifa seslerine yanıt verdi. Görevini bırakmayacağını vurgulayan İtalyan teknik adam, "Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla devam edeceğim" dedi.
Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde basın toplantısında konuşan Montella, Avustralya ve Paraguay maçlarında yaşanan mağlubiyetlerin ardından görevde kalmayı hak edip etmediği yönündeki soruyu yanıtladı.
Türkiye'nin tarihte ilk kez aynı teknik direktörle üst üste hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na katıldığını belirten Montella, "Ben takımı her iki turnuvaya da soktum. Çok motiveyim. Sayın başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. Ben bir profesyonelim, bütün bu yıllar içinde kalbimi ortaya koydum. Tutkuyla zamanımı buna adadım. İstifa edeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır. Hala enerjim var, hala heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla görevime devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Takımın her 2 maçta da iyi oyun ortaya koyduğunu dile getiren Montella, "Öyle bir takım oluşturmak istiyorsunuz ki, taraftarlara da heyecan versin. En başta bu kolay olmadı. İlk amaç Avrupa Şampiyonası'na taşımaktı. Gençleri destekledik, futbolcular değerlerini ortaya koymaya başladı. Uluslar A Ligi'ne de çıkmayı başardık. Bir futbolcu milli takımda oynadığı zaman oynama biçimlerini iyileştirir. Hedef Dünya Kupası'ydı ve buraya katılabildik. Bundan sonraki aşama bu seviyeyi korumak olacak. Kolay olmayacak. Biz en güçlü takımlarla karşı karşıya kalabilmek istiyoruz. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na da katılarak bütün hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz. Futbolcularımız eskiden ortamdan dolayı canı sıkılarak geliyordu, şimdi ise gelmek için gün sayıyorlar. Bunu da korumak gerekiyor. Şimdi Uluslar A Ligi seviyesindeki takımlarla aynı seviyede kalmak istiyoruz. Bunun için de iyi çalışacağız." açıklamasını yaptı.
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Grupta alınan sonuçların ardından yapılan eleştirilere yanıt veren Vincenzo Montella, oyunculara daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Yaşananlardan dolayı hem kendisinin hem de futbolcuların çok üzgün olduğunu vurgulayan Montella, "Özellikle yarın için motive olmaya devam ediyoruz. Yarın zor bir maç olacak. Herhalde en zor maçlardan birisi olacak bu yüzden ülkemizin bizi desteklemesini istiyoruz. Herkes çok üzgün." diye konuştu.