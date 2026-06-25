Vincenzo Montella istifa edecek mi? Eleştirilere yanıt verdi

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella 2023 yılının eylül ayında milli takımın başına geçtiğini hatırlatan Montella, şöyle konuştu: "Avrupa Şampiyonası'na girme konusunda çalıştık. Hırvatistan'a karşı kazandık. İyi bir oyundan sonra başarılı olduk. Almanya'da 72 yıl sonra kazandık. Sonrasındaki galibiyetleri de hatırlıyorum. O gün o başarıları elde edenler buradaki çocuklar ve gelecekte yine başarılı olacaklar. Onlar bizim çocuklarımız, onlar futbolun geleceği. Kişisel saldırıları kabul edemiyorum. Bu kendi çocuğunuza karşı yaptığınız bir şey oluyor. Kayıtsız şartsız onlara destek olmaya devam edeceğim. 2 maçta 62 şut attık. Ceza sahası içinde 590 kez aksiyonda bulunduk. 341 kez rakip ceza sahası çevresinde aksiyonda bulunduk. Ortalama topa sahip olmada 2. sıradayız. Dikine oyun paslarında İspanya'nın ardından 2. sıradayız. Gol fırsatlarında ve korner sayısında 3. sıradayız. Futbol tabii ki gol atma sanatıdır, bunu biliyoruz. Takımımız çok yaklaştı ama başaramadı. Burada ulusal bir tutkuyu desteklemeye çalışıyoruz. Türk halkı bize sürekli destek verdi. Paraguay maçından sonra bile oyuncuların etki altında kalmalarını istemediğimi söyledim. Onlar benim çocuklarım gibi. Biz daha fazlasını, daha iyisini yapabilirdik. Bütün gücümüzle ve kalbimizle bunu yapmaya çalıştık. Futbol çok güzel, bazen yaptıklarınızın karşılığını alırsınız, bazen alamazsınız. Ama bu demek değildir ki bütün yaptıklarımızı çöpe atalım. Ben vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum, başkan takımı yok etmeye değil, oyuncuları geliştirmeye yönelik destek oldu. Ben de yaptığım çalışmalara adanmışlıkla devam edeceğim."

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella Rakip ABD'nin farklı bir takım olduğuna dikkati çeken Montella, top hakimiyetine çok dikkat eden bir takımla oynayacaklarını belirtti. Takım olarak kompakt ve bütünleşmiş bir oyuncu grubuna sahip olduklarını dile getiren Montella, "Oyuncularımız birbirine kenetlenmiş durumda. Bütün takımı destekleyen oyuncu grubumuz var. Kaan Ayhan, Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci'ye ayrıca teşekkür ediyorum. ABD'de bizi destekleyen taraftarlarla birlikteyiz. Arabalarla arkamızdan konvoy yaptılar. Otelin önüne 3-4 kişi gelip protesto etti, video çekti ve bazı gazetecilere bunu yaydı. Ama sonrasında elli kişi gelip bize destek verdi, ardından antrenmanı izlemeye geldiler. Tabii ki evimize döneceğiz, biz de matematiği biliyoruz. 24 yıl sonra buradayız. Gelecekte daha iyisini yapacağız, burada olmamız da çok iyi. Birleşmemiz gerekiyor. Birlikte hareket etmeliyiz, ancak bu şekilde ülkenin futbol tarihine katkı sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella "İLK YENİLGİDEN SONRA BAZI FUTBOLCULAR ÇOK ÜZÜLDÜ VE MOTİVASYONLARINI YİTİRDİLER" Vincenzo Montella, takım içinde aile ortamı olduğunu, kendisinin oyunculara baba gibi değil büyük ağabey gibi yaklaştığını söyledi. Takımdaki birçok futbolcunun kendi oğluyla hemen hemen aynı yaşta olduğunun altını çizen Montella, "Bir baba, evladıyla nasıl ilişki kuruyorsa, öyle bir ilişkimiz var. Bazen galibiyetten daha önemli detaylar vardır. Bazı oyuncular benim ruh halimi sormak istediler. Çok önemli bir grubumuz ve inanılmaz bir atmosferimiz var. İlk yenilgiden sonra bazı futbolcular çok üzüldü ve motivasyonlarını yitirdiler. 'Nasıldım' diye bana soruyorlardı. Sahada oynadıkları futbolla ilgili benim duygularımı merak ediyorlardı. Tabii ki istediğimiz sonuçları elde edemedik. Ama çok fazla destekçimiz var, birbirimize de destek oluyoruz, bu çok önemli bir unsur. Yüzde 100 kendilerini verememiş olmalarına rağmen ellerinden geleni yaptılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem az. Dünya sahnesine çıkıyorlar, yargılamalarla karşılaşıyorlar. Ben hala bir sonraki maçı düşünüyorum ve bence önemli olan yarınki maçın stratejisine odaklanmak. Zor bir tecrübe oldu. Lojistik olarak da çok zordu. Her zaman bir şeyler öğrenirsiniz ve bir şeyler hatırlarsınız. Şu anda bu deneyim taze olduğu için hangi dersleri çıkarmamız gerektiğini ilerleyen günlerde göreceğiz. Her büyük deneyimin gelecekte muhakkak faydasını göreceksiniz." diye konuştu.