Meksika'dan gövde gösterisi! Çekya'yı 3 golle geçtiler

2026 FIFA Dünya Kupası’nda ev sahibi Meksika, grup aşamasında adeta destan yazdı. İki maçını da kazanarak liderliği önceden garantileyen Meksika, formalite olarak görülen son maçta Çekya’yı 3-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Turnuvada 3’te 3 yapan ve kalesinde tek bir gol dahi görmeyen ev sahibi, rakiplerine adeta gözdağı verdi.