Meksika'dan gövde gösterisi! Çekya'yı 3 golle geçtiler
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda ev sahibi Meksika, grup aşamasında adeta destan yazdı. İki maçını da kazanarak liderliği önceden garantileyen Meksika, formalite olarak görülen son maçta Çekya’yı 3-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Turnuvada 3’te 3 yapan ve kalesinde tek bir gol dahi görmeyen ev sahibi, rakiplerine adeta gözdağı verdi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Meksika, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Gruptaki ilk iki maçını kazanarak liderliği önceden garantileyen ev sahibi, son maçında Çekya engelini de 3-0'lık skorla aşarak gövde gösterisi yaptı.
Taraftarının müthiş desteğiyle sahaya çıkan Meksika, formalite maçı olmasına rağmen disiplinden kopmadı. Çekya ağlarını üç kez sarsan ev sahibi, grup aşamasını 9 puanla zirvede tamamladı.
Turnuvanın en dikkat çeken istatistiğine imza atan Meksika, grup maçlarını hiç gol yemeden bitirerek savunmadaki gücünü de kanıtlamış oldu. Rakiplerine gözdağı veren ev sahibi, son 32 turuna büyük bir özgüvenle giriyor.