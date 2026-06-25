Haiti'yi 4-2 mağlup eden Fas adını son 32 turuna yazdırdı

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda Fas ile Haiti kozlarını Atlanta Stadyumu'nda paylaştı. Gruptan lider çıkma mücadelesi veren 4 puanlı Fas ile turnuvaya daha önce havlu atan puansız Haiti’nin nefes kesen mücadelesini Afrika temsilcisi 4-2 kazandı. Fas bu skorla grubu 2. sırada tamamlayarak adını son 32’ye yazdırdı.

Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası C Grubu'nda oynanan son maçlarla devam etti. Grubun iddialı ekiplerinden Fas, turnuvaya veda etmesi kesinleşen Haiti ile karşı karşıya geldi. Liderlik hesapları yapan Afrika temsilcisi, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak tur hedefine ulaştı.

GOL YAĞMURU ATLANTA'DA YAŞANDI Maça mutlak galibiyet parolasıyla başlayan Fas, zayıf rakibi karşısında oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ancak turnuvaya prestij için çıkan Haiti, dirençli oyunuyla maça renk kattı. Atlanta Stadyumu'ndaki futbolseverler tam 6 gole şahitlik ederken, Fas tecrübesiyle sahadan galip ayrılmayı bildi. 4-2'lik skorla hanesine 3 puan yazdıran Fas, grup aşamasını mağlubiyet almadan kapattı.

LİDERLİK KIL PAYI KAÇTI Grubun diğer maçında Brezilya'nın İskoçya'yı 3-0 mağlup etmesiyle birlikte puan durumu iyice kızıştı. Hem Brezilya hem de Fas grup aşamasını 7 puanla tamamladı. Ancak genel averajda Brezilya'nın gerisinde kalan Fas, grubu ikinci sırada bitirdi.