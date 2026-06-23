Wimbledon 2026 ne zaman? Tarihler ve geleneksel kurallar
Dünyanın en eski tenis turnuvası Wimbledon, 29 Haziran'da başlıyor. 64,2 milyon sterlinlik ödül havuzu, tamamen elektronik çizgi sistemi ve çim kort geleneğiyle dikkat çeken organizasyonda dünya yıldızlarının yanı sıra Zeynep Sönmez de ana tabloda yer alacak.
Tenisin en köklü organizasyonu olarak kabul edilen Wimbledon'da geri sayım başladı. 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Londra'daki All England Lawn Tennis and Croquet Club'da düzenlenecek turnuva, çim kort geleneği, beyaz kıyafet kuralı ve modern teknolojileri bir araya getiren yapısıyla yine spor dünyasının odağında olacak.
WIMBLEDON 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran'da başlayacak ve 12 Temmuz'da oynanacak finallerle sona erecek. Turnuvanın ilk günlerinde tekler karşılaşmaları başlayacak. Çiftler, karışık çiftler, gençler ve tekerlekli sandalye kategorileri ise iki haftalık program içinde kademeli olarak devreye girecek.
Londra'daki All England Lawn Tennis and Croquet Club'da düzenlenecek organizasyon, çim kort sezonunun en prestijli etkinliği olarak gösteriliyor.
Wimbledon 2026 Hakkında Kısa Bilgiler
|Başlık
|Bilgi
|Tarih
|29 Haziran - 12 Temmuz 2026
|Yer
|Londra - All England Lawn Tennis and Croquet Club
|Toplam ödül havuzu
|64,2 milyon sterlin
|Tekler şampiyonluk ödülü
|3,6 milyon sterlin
|Son erkekler şampiyonu
|Jannik Sinner
|Son kadınlar şampiyonu
|Iga Swiatek
|Teknoloji
|Hawk-Eye Live elektronik karar sistemi
|Türkiye'deki yayıncı kuruluşlar
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TRT Spor, TRT Spor Yıldız, S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus
WIMBLEDON'IN DİĞER TURNUVALARDAN FARKI NE?
Avustralya Açık, Fransa Açık ve Amerika Açık ile birlikte Grand Slam takviminin dört büyük organizasyonundan biri olan Wimbledon, çim kortta oynanan tek Grand Slam olma özelliğini taşıyor. Turnuva ayrıca;
- 1877'den beri düzenleniyor.
- Reklam kullanımının en sınırlı olduğu büyük spor organizasyonları arasında yer alıyor.
- Kraliyet ailesiyle tarihi bağlarını koruyor.
- Gece maçlarında saat 23.00 sınırı uyguluyor.
- Geleneksel yapısını büyük ölçüde muhafaza ediyor.
Bu özellikler, Wimbledon'ı yalnızca bir tenis turnuvası olmaktan çıkarıp spor tarihinin simgelerinden biri haline getiriyor.