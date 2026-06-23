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Wimbledon 2026 ne zaman? Tarihler ve geleneksel kurallar

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Wimbledon 2026 ne zaman? Tarihler ve geleneksel kurallar

Dünyanın en eski tenis turnuvası Wimbledon, 29 Haziran'da başlıyor. 64,2 milyon sterlinlik ödül havuzu, tamamen elektronik çizgi sistemi ve çim kort geleneğiyle dikkat çeken organizasyonda dünya yıldızlarının yanı sıra Zeynep Sönmez de ana tabloda yer alacak.

Tenisin en köklü organizasyonu olarak kabul edilen Wimbledon'da geri sayım başladı. 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Londra'daki All England Lawn Tennis and Croquet Club'da düzenlenecek turnuva, çim kort geleneği, beyaz kıyafet kuralı ve modern teknolojileri bir araya getiren yapısıyla yine spor dünyasının odağında olacak.

Wimbledon 2026, 29 Haziran'da Londra'da başlayacak ve iki hafta sürecek. (Fotoğraf: AA)Wimbledon 2026, 29 Haziran'da Londra'da başlayacak ve iki hafta sürecek. (Fotoğraf: AA)

WIMBLEDON 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran'da başlayacak ve 12 Temmuz'da oynanacak finallerle sona erecek. Turnuvanın ilk günlerinde tekler karşılaşmaları başlayacak. Çiftler, karışık çiftler, gençler ve tekerlekli sandalye kategorileri ise iki haftalık program içinde kademeli olarak devreye girecek.

Londra'daki All England Lawn Tennis and Croquet Club'da düzenlenecek organizasyon, çim kort sezonunun en prestijli etkinliği olarak gösteriliyor.

Wimbledon 2026 Hakkında Kısa Bilgiler

Başlık Bilgi
Tarih 29 Haziran - 12 Temmuz 2026
Yer Londra - All England Lawn Tennis and Croquet Club
Toplam ödül havuzu 64,2 milyon sterlin
Tekler şampiyonluk ödülü 3,6 milyon sterlin
Son erkekler şampiyonu Jannik Sinner
Son kadınlar şampiyonu Iga Swiatek
Teknoloji Hawk-Eye Live elektronik karar sistemi
Türkiye'deki yayıncı kuruluşlar

TRT Spor, TRT Spor Yıldız, S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus

Dünyanın en eski tenis turnuvası, çim kort geleneğini korumayı sürdürüyor. (Fotoğraf: AA)Dünyanın en eski tenis turnuvası, çim kort geleneğini korumayı sürdürüyor. (Fotoğraf: AA)

WIMBLEDON'IN DİĞER TURNUVALARDAN FARKI NE?

Avustralya Açık, Fransa Açık ve Amerika Açık ile birlikte Grand Slam takviminin dört büyük organizasyonundan biri olan Wimbledon, çim kortta oynanan tek Grand Slam olma özelliğini taşıyor. Turnuva ayrıca;

  • 1877'den beri düzenleniyor.
  • Reklam kullanımının en sınırlı olduğu büyük spor organizasyonları arasında yer alıyor.
  • Kraliyet ailesiyle tarihi bağlarını koruyor.
  • Gece maçlarında saat 23.00 sınırı uyguluyor.
  • Geleneksel yapısını büyük ölçüde muhafaza ediyor.

Bu özellikler, Wimbledon'ı yalnızca bir tenis turnuvası olmaktan çıkarıp spor tarihinin simgelerinden biri haline getiriyor.

Turnuva, geleneksel yapısını korurken elektronik karar sistemini kullanıyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Turnuva, geleneksel yapısını korurken elektronik karar sistemini kullanıyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

WIMBLEDON HİKAYESİ 22 OYUNCUYLA BAŞLADI

Bugün milyonlarca kişinin takip ettiği turnuva, 149 yıl önce oldukça mütevazı bir organizasyon olarak doğdu. İlk Wimbledon Şampiyonası 1877 yılında yalnızca erkekler tekler kategorisinde düzenlendi. Turnuvaya 22 sporcu katıldı. Yaklaşık 200 kişinin izlediği finalde Spencer Gore, tarihe geçen ilk Wimbledon şampiyonu oldu.

Aradan geçen yıllarda organizasyon büyüdü. Kadınlar ve erkekler tekler ile çiftlerin yanı sıra gençler, tekerlekli sandalye ve davetli kategorileri de programa eklendi. Buna rağmen Wimbledon, geçmişten gelen geleneklerini korumayı sürdürdü.

Beyaz kıyafet geleneği, Wimbledon'ın en dikkat çeken kuralları arasında bulunuyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Beyaz kıyafet geleneği, Wimbledon'ın en dikkat çeken kuralları arasında bulunuyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

WIMBLEDON'DA NEDEN BEYAZ KIYAFET GİYİLİYOR?

Turnuvanın en dikkat çekici geleneklerinden biri beyaz kıyafet zorunluluğu. Bu uygulamanın kökeni Viktorya dönemine kadar uzanıyor. O dönemde ter izlerinin beyaz kıyafetlerde daha az görünmesi zarafetin bir göstergesi olarak kabul ediliyordu.

Resmi kıyafet yönetmeliği ise 1963 yılında yürürlüğe girdi. Kurallara göre oyuncuların kıyafetlerinin büyük bölümü beyaz olmak zorunda. Yıllar içinde bazı esneklikler getirilse de Wimbledon, "tam beyaz" geleneğinden vazgeçmedi. Andre Agassi ve Roger Federer gibi yıldızlar zaman zaman bu kuralla ilgili tartışmalar yaşasa da organizasyon kendi çizgisini korudu.

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