Wimbledon 2026 ne zaman? Tarihler ve geleneksel kurallar

Tenisin en köklü organizasyonu olarak kabul edilen Wimbledon'da geri sayım başladı. 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Londra'daki All England Lawn Tennis and Croquet Club'da düzenlenecek turnuva, çim kort geleneği, beyaz kıyafet kuralı ve modern teknolojileri bir araya getiren yapısıyla yine spor dünyasının odağında olacak.

Londra'daki All England Lawn Tennis and Croquet Club'da düzenlenecek organizasyon, çim kort sezonunun en prestijli etkinliği olarak gösteriliyor.

2026 Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran'da başlayacak ve 12 Temmuz'da oynanacak finallerle sona erecek. Turnuvanın ilk günlerinde tekler karşılaşmaları başlayacak. Çiftler, karışık çiftler, gençler ve tekerlekli sandalye kategorileri ise iki haftalık program içinde kademeli olarak devreye girecek.

Wimbledon 2026, 29 Haziran'da Londra'da başlayacak ve iki hafta sürecek. (Fotoğraf: AA)

Dünyanın en eski tenis turnuvası, çim kort geleneğini korumayı sürdürüyor. (Fotoğraf: AA)

WIMBLEDON'IN DİĞER TURNUVALARDAN FARKI NE?

Avustralya Açık, Fransa Açık ve Amerika Açık ile birlikte Grand Slam takviminin dört büyük organizasyonundan biri olan Wimbledon, çim kortta oynanan tek Grand Slam olma özelliğini taşıyor. Turnuva ayrıca;

1877'den beri düzenleniyor.

Reklam kullanımının en sınırlı olduğu büyük spor organizasyonları arasında yer alıyor.

Kraliyet ailesiyle tarihi bağlarını koruyor.

Gece maçlarında saat 23.00 sınırı uyguluyor.

Geleneksel yapısını büyük ölçüde muhafaza ediyor.

Bu özellikler, Wimbledon'ı yalnızca bir tenis turnuvası olmaktan çıkarıp spor tarihinin simgelerinden biri haline getiriyor.