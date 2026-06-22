TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Vincenzo Montella ve A Milli Takım'a destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'nda 2 maçta puan alamayan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella ve futbolculara destek verdi.

Arizona Athletic Grounds'ta gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, hem Avustralya hem de Paraguay maçları için dünyanın dört bir yanından vatandaşların geldiğini belirterek hepsine teşekkür etti. HACIOSMANOĞLU'NDAN MONTELLA VE MİLLİ TAKIM'A TAM DESTEK Gruptaki 2 maçta alınan sonuçların herkesi üzdüğüne dikkati çeken Hacıosmanoğlu, "Bu kadar özveriyle takımına sahip çıkan 85 milyon insanı başarı yakalayarak sevindirmek isterdik. Ama her şerde hayır vardır, her hayırda da bir şer vardır; Cenab-ı Allah nasip etmedi. Buradan öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan onlar, UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkaran onlar, 24 senenin ardından Dünya Kupası'na taşıyan da onlar ve başlarındaki Montella hocamız. Onlara da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Alınan sonuçlar nedeniyle kalbinin sızladığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Malzemecisinden futbolcusuna, teknik kadrodan yönetimine, herkesin kalbi sızlıyor. Çünkü Dünya Kupası'na bunun için gelmemiştik. Ama insanlar şunu bilsin ki, o saygı duyduğumuz 85 milyon aziz milletimiz, en az onlar kadar bizler de üzüldük ve hâlâ kalbimiz onun ezikliğini hissediyor. Ama unutmayalım ki bizleri buralara taşıyan bizim çocuklar. Bu çocukların çoğu 20 yaş civarlarında ve bunlar önümüzdeki yıllarda belki üç, belki dört turnuvayı bir arada oynayacak çocuklar. Bunlar bizim çocuklarımız, çocuklarımıza destek olmamız lazım." açıklamasında bulundu.





A Milli Futbol Takımı hakkında yapılan yorumlara değinen Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:



"Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygımız var ve futbolcunun da, teknik kadronun da, profesyonel çalışanların da herkesin saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Biz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Nasıl iki sene içerisinde sırasıyla başarıları yaşattılarsa, bundan sonra da o başarıları bu millete yaşatacaklardır inşallah."



"BU TAKIMIN HOCASINA DA SAHİP ÇIKACAĞIZ, OYUNCULARINA DA SAHİP ÇIKACAĞIZ"



İbrahim Hacıosmanoğlu, grupta oynadığı ilk 2 maçın ardından Dünya Kupası'ndan elenmesi garantilenen A Milli Futbol Takımı'nda hem teknik ekibe hem de futbolculara destek verdi.