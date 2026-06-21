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Montella için yolun sonu! İtalyanlar ayrılık tarihini verdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası hayallerine veda etmesi, İtalya'da adeta deprem etkisi yarattı. İtalyan basını, teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğine dair çarpıcı bir iddia ortaya atarak ayrılık için net bir tarih verdi: Deneyimli hocayı çok zorlu bir süreç bekliyor.

Montella için yolun sonu! İtalyanlar ayrılık tarihini verdi 1
2026 Dünya Kupası D Grubu'nun ikinci haftasında A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Montella için yolun sonu! İtalyanlar ayrılık tarihini verdi 2
A Milli Futbol Takımı, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etti.
Montella için yolun sonu! İtalyanlar ayrılık tarihini verdi 3
A Milli Futbol Takımı'nın vedası sonrası eleştiri okları Vincenzo Montella'ya çevrilmişken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Montella için yolun sonu! İtalyanlar ayrılık tarihini verdi 4

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Vincenzo Montella'nın Türkiye'nin başında gösterdiği performans İtalyan basınında gündem oldu.

Montella için yolun sonu! İtalyanlar ayrılık tarihini verdi 5
Mediaset'te yer alan haberde A Milli Futbol Takımı'nın performansı için, "Dünya Kupası'nda Türkiye için felaket. Tam bir fiyasko" denildi.
Montella için yolun sonu! İtalyanlar ayrılık tarihini verdi 6

"YA İSTİFA EDECEK YA DA…"

Mediaset'in haberinde, "Montella ayrılığa doğru: Ya istifa edecek ya da işine son verilecek" şeklinde devam edildi.

Montella için yolun sonu! İtalyanlar ayrılık tarihini verdi 7
Vincenzo Montella'nın gruptaki ABD maçından sonra ayrılacağı aktarıldı.
Montella için yolun sonu! İtalyanlar ayrılık tarihini verdi 8

KENAN VE ARDA VURGUSU

İtalyan basını, Kenan Yıldız ve Arda Güler'in henüz kariyerlerinin başında olduğuna dikkat çekti.

Montella için yolun sonu! İtalyanlar ayrılık tarihini verdi 9
Türkiye'nin 2028 Avrupa Şampiyonası'nda yeniden zirveye dönebileceği ancak Vincenzo Montella'nın takımın başında yer almayacağı vurgulandı.
Montella için yolun sonu! İtalyanlar ayrılık tarihini verdi 10
52 yaşındaki Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 35 maça çıktı ve 1.86 puan ortalaması yakaladı.
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