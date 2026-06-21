Montella için yolun sonu! İtalyanlar ayrılık tarihini verdi
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası hayallerine veda etmesi, İtalya'da adeta deprem etkisi yarattı. İtalyan basını, teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğine dair çarpıcı bir iddia ortaya atarak ayrılık için net bir tarih verdi: Deneyimli hocayı çok zorlu bir süreç bekliyor.
2026 Dünya Kupası D Grubu'nun ikinci haftasında A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etti.
A Milli Futbol Takımı'nın vedası sonrası eleştiri okları Vincenzo Montella'ya çevrilmişken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İTALYA'DA GÜNDEM OLDU
Vincenzo Montella'nın Türkiye'nin başında gösterdiği performans İtalyan basınında gündem oldu.
Mediaset'te yer alan haberde A Milli Futbol Takımı'nın performansı için, "Dünya Kupası'nda Türkiye için felaket. Tam bir fiyasko" denildi.