TFF 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı!

Türk futbolunda yeni sezon öncesi kulüplerin transfer ve maaş bütçelerini belirleyecek kritik karar resmen açıklandı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, merakla beklenen 2026-2027 sezonu takım harcama limitlerini duyurdu. En yüksek limit Galatasaray'ın oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni sezonda en fazla harcama limiti, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile son şampiyon Galatasaray'ın oldu. En az limit ise 571 milyon 608 bin 883 lirayla Corendon Alanyaspor'a tanındı.

Kulüplere göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle: