Belçika’da Jeremy Doku sevinci! Kampa geri dönecek

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele eden Belçika Milli Takımı’nın yıldız ismi Jeremy Doku, eşinin doğumu için verdiği kısa aranın ardından kampa geri dönüyor. Bir erkek çocuk babası olan Doku, yarın (23 Haziran Salı) Seattle’da takıma dahil olacak.

Belçika Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Jeremy Doku ve eşinin, Praise adında bir erkek çocuğunun doğumundan dolayı gurur duyuyoruz." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Doku, maçtan önce dün doğumun yakında gerçekleşeceğine dair mesajı aldı. Sağlık ekibiyle yapılan görüşmeler sonucunda, kendisine geçici olarak Londra'da eşinin yanına gitme fırsatı verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

2026 Dünya Kupası'nda oynayan 24 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, yarın akşam Seattle'da takıma yeniden katılacağı bilgisi verildi.

Belçika, G Grubu'nda İran, Yeni Zelanda ve Mısır ile mücadele ediyor.