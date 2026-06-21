2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 3 maçla devam edecek

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve J Grubu'nda yarın oynanacak 3 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya, Dallas Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:



H Grubu:



01.00 Uruguay - Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)



G Grubu:



04.00 Yeni Zelanda - Mısır (BC Place Vancouver Stadı)



J Grubu:



20.00 Arjantin - Avusturya (Dallas Stadı)