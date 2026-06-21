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Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maç takvimi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maç takvimi

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Ankara etabında çıktığı ilk üç maçı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci haftanın son karşılaşmasında Çin ile kozlarını paylaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadelede Filenin Sultanları, taraftarı önünde 4'te 4 yaparak namağlup serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan sürüyor. Ankara Spor Salonu'nda taraftarının desteğini arkasına alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci haftadaki son maçında Çin ile karşı karşıya gelecek. İlk üç karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, güçlü rakibi karşısında da kazanarak ev sahibi olduğu etabı kayıpsız kapatmayı hedefliyor.

(Fotoğraf: A Haber Arşiv)(Fotoğraf: A Haber Arşiv)

ANKARA'DA SON RAKİP ÇİN

Milletler Ligi'nin ikinci haftasında etkili bir performans ortaya koyan ay-yıldızlılar, pazar akşamı kritik bir sınava çıkacak. Dünya sıralamasında üst sıraları hedefleyen milli takım, Çin engelini de aşarak finaller öncesinde önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

Savunma disiplini ve hızlı hücumlarıyla dikkat çeken Çin ise turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olarak gösteriliyor. Bu nedenle Ankara Spor Salonu'ndaki mücadele, haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

(Fotoğraf: A Haber Arşiv)(Fotoğraf: A Haber Arşiv)

TÜRKİYE-ÇİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Voleybolseverlerin merak ettiği karşılaşma, 21 Haziran Pazar günü oynanacak. Ankara Spor Salonu'nda yapılacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Türkiye-Çin Maçı Bilgileri

Detay Bilgi
Organizasyon 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi
Tarih 21 Haziran Pazar
Saat 19.30
Salon Ankara Spor Salonu
Yayın Kanalı TRT Spor
Yayın Türü Canlı ve şifresiz

(Fotoğraf: A Haber Arşiv)(Fotoğraf: A Haber Arşiv)

TÜRKİYE-ÇİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, turnuvanın resmi yayıncısı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler mücadeleyi HD kalitesinde ve şifresiz olarak takip edebilecek.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

(Fotoğraf: A Haber Arşiv)(Fotoğraf: A Haber Arşiv)

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA PROGRAMI

İkinci hafta karşılaşmalarının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'nın Kansai kentinde oynanacak üçüncü hafta maçlarına çıkacak.

3. Hafta Maç Takvimi

8 Temmuz 2026 - 06.00

  • Polonya – Türkiye

10 Temmuz 2026 - 07.00

  • ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 - 13.20

  • Japonya – Türkiye

12 Temmuz 2026 - 09.30

  • Tayland - Türkiye

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