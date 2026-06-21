Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maç takvimi

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan sürüyor. Ankara Spor Salonu'nda taraftarının desteğini arkasına alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci haftadaki son maçında Çin ile karşı karşıya gelecek. İlk üç karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, güçlü rakibi karşısında da kazanarak ev sahibi olduğu etabı kayıpsız kapatmayı hedefliyor.

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ANKARA'DA SON RAKİP ÇİN

Milletler Ligi'nin ikinci haftasında etkili bir performans ortaya koyan ay-yıldızlılar, pazar akşamı kritik bir sınava çıkacak. Dünya sıralamasında üst sıraları hedefleyen milli takım, Çin engelini de aşarak finaller öncesinde önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

Savunma disiplini ve hızlı hücumlarıyla dikkat çeken Çin ise turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olarak gösteriliyor. Bu nedenle Ankara Spor Salonu'ndaki mücadele, haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.