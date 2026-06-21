Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maç takvimi
2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Ankara etabında çıktığı ilk üç maçı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci haftanın son karşılaşmasında Çin ile kozlarını paylaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadelede Filenin Sultanları, taraftarı önünde 4'te 4 yaparak namağlup serisini sürdürmeyi amaçlıyor.
2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan sürüyor. Ankara Spor Salonu'nda taraftarının desteğini arkasına alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci haftadaki son maçında Çin ile karşı karşıya gelecek. İlk üç karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, güçlü rakibi karşısında da kazanarak ev sahibi olduğu etabı kayıpsız kapatmayı hedefliyor.
ANKARA'DA SON RAKİP ÇİN
Milletler Ligi'nin ikinci haftasında etkili bir performans ortaya koyan ay-yıldızlılar, pazar akşamı kritik bir sınava çıkacak. Dünya sıralamasında üst sıraları hedefleyen milli takım, Çin engelini de aşarak finaller öncesinde önemli bir avantaj elde etmek istiyor.
Savunma disiplini ve hızlı hücumlarıyla dikkat çeken Çin ise turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olarak gösteriliyor. Bu nedenle Ankara Spor Salonu'ndaki mücadele, haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.
TÜRKİYE-ÇİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Voleybolseverlerin merak ettiği karşılaşma, 21 Haziran Pazar günü oynanacak. Ankara Spor Salonu'nda yapılacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.
Türkiye-Çin Maçı Bilgileri
|Detay
|Bilgi
|Organizasyon
|2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi
|Tarih
|21 Haziran Pazar
|Saat
|19.30
|Salon
|Ankara Spor Salonu
|Yayın Kanalı
|TRT Spor
|Yayın Türü
|Canlı ve şifresiz