CANLI İskoçya - Fas

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda gözler kritik İskoçya-Fas mücadelesine çevrildi. Turnuvaya Haiti karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle başlayan İskoçya, ikinci maçında da kazanarak üst tur yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. İlk karşılaşmada grubun favorilerinden Brezilya ile berabere kalarak dikkat çeken Fas ise İskoçya karşısında galip gelerek hem liderlik yarışında avantaj yakalamayı hem de son 32 hedefi doğrultusunda kritik bir adım atmayı amaçlıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda tüm gözler, gruptaki dengeleri değiştirecek olan İskoçya-Fas mücadelesine çevrildi. İlk maçların ardından oluşan puan tablosu, bu karşılaşmayı her iki takım için de bir "tamam mı devam mı" sınavına dönüştürdü.

İLK 11'LER

İskoçya: Angus Gunn, Jack Hendry, Grant Hanley, Kieran Tierney, Nathan Patterson, Ryan Christie, L. Ferguson, John McGinn, Andy Robertson, Scott Mctominay, Che Adams.

Fas: Bono, Noussair Mazraoui, C. Riad, Issa Diop, A. Hakimi, A. Bouaddi, N. El Aynaoui, B. El Khannouss, Azzedine Ounahi, Brahim Diaz, I. Saibari.

İSKOÇYA 2'DE 2 PEŞİNDE

Turnuvanın açılış haftasında Haiti'yi 1-0'lık skorla geçerek hanesine 3 puanı yazdıran İskoçya, Fas karşısında da kazanarak üst tur kapısını ardına kadar aralamak istiyor. Teknik heyet ve oyuncuların odak noktası, bu maçtan alınacak bir galibiyetle puanı 6'ya yükseltmek ve son 32 turu yolunda büyük bir avantaj elde etmek. İskoç cephesinde, Haiti karşısındaki disiplinli oyunun Fas karşısında da sürdürülmesi hedefleniyor.

FAS LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURMAK İSTİYOR

Grubun ilk maçında kupanın en büyük favorilerinden Brezilya ile berabere kalarak büyük bir sürprize imza atan Fas, turnuvanın en formda takımlarından biri olduğunu kanıtladı. Brezilya karşısında alınan 1 puanın anlam kazanması için İskoçya engelini galibiyetle geçmek isteyen Fas, bu maçla birlikte hem liderlik yarışında öne geçmeyi hem de bir üst tur hedefine dev bir adım atmayı amaçlıyor.