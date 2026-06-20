CANLI YAYIN

Almiron'un kırmızı kartı FIFA Dünya Kupası'nda ilk

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Almiron'un kırmızı kartı FIFA Dünya Kupası'nda ilk

Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron, Türkiye ile oynanan karşılaşmada ağzını kapatıp konuştuğundan dolayı kırmızı kart gördü ve yeni kural ilk kez uygulandı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Türkiye ile Paraguay mücadele ederken, yeni kırmızı kart kuralı ilk kez uygulandı.

Almiron'un kırmızı kartı FIFA Dünya Kupası'nda ilk - 1

İlk yarının uzatma dakikalarında bir pozisyonda karşılaşmanın hakemi Ivan Barton, VAR'ın uyarısıyla ekranın başına geldi.

Almiron'un kırmızı kartı FIFA Dünya Kupası'nda ilk - 2

Pozisyonu izledikten sonra sahaya dönen Barton, 45+3. dakikada Paraguay futbolcu Miguel Almiron'u konuşurken eliyle ağzını kapatmasından dolayı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Almiron'un kırmızı kartı FIFA Dünya Kupası'nda ilk - 3

Bu turnuvada yürürlüğe giren kural, ilk kez Türkiye - Paraguay karşılaşmasında uygulandı.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın