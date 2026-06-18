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Dünya Kupası L Grubu'nda dev mücadele! Gana ve Panama kozlarını paylaşıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dünya Kupası L Grubu'nda dev mücadele! Gana ve Panama kozlarını paylaşıyor

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Gana ve Panama karşı karşıya geliyor. Toronto Stadyumunda oynanacak dev karşılaşma taraflar üstünlük sağlamak istiyor. Büyük çekişmenin canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda heyecan sürerken Gana ile Panama, Kanada'da karşı karşıya geliyor. Toronto Stadyumunda gerçekleşecek büyük mücadelede her iki takımda hanesine 3 puan yazdırmak istiyor.

Dünya Kupası L Grubu'nda dev mücadele! Gana ve Panama kozlarını paylaşıyor - 1

GANA-PANAMA MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Gana - Panama maçı 18 Haziran 2026 Perşembe günü TSİ 02.00'de ekranlara gelecek. Dev karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

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