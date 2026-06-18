Dünya Kupası L Grubu'nda dev mücadele! Gana ve Panama kozlarını paylaşıyor
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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Gana ve Panama karşı karşıya geliyor. Toronto Stadyumunda oynanacak dev karşılaşma taraflar üstünlük sağlamak istiyor. Büyük çekişmenin canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda heyecan sürerken Gana ile Panama, Kanada'da karşı karşıya geliyor. Toronto Stadyumunda gerçekleşecek büyük mücadelede her iki takımda hanesine 3 puan yazdırmak istiyor.