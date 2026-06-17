Portekiz-Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Dünya Kupası'nda gözler Ronaldo'da

Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, bu akşam 2026 FIFA Dünya Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Houston Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

PORTEKİZ FİNAL İSTİYOR

Turnuvaya 9. defa katılan Portekiz Milli Takımı, finali görmek istiyor. Portekiz, şampiyonanın eleme aşamasında grubunu lider tamamladı ve doğrudan turnuvaya katılmak hakkı kazandı. Grupta İrlanda ile mücadele eden Portekiz, oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 13 puan topladı.

52 YILLIK HASRET

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise yarım yüzyılı aşkın süredir yaşanan hasret sona erecek. Kongo, turnuvanın Afrika Elemelerinde grubunu 22 puanla 2. olarak bitirdi ve play-off aşamasına yükseldi. Jamaika'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ettikten sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 52 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'nda 2. kez mücadele edecek.