Portekiz-Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Dünya Kupası'nda gözler Ronaldo'da
Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu maçında bu akşam saat 20.00'de Houston Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Portekiz, turnuvadaki 9. katılımında finale ulaşmayı hedeflerken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 52 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönüyor. Karşılaşmada gözler, kariyerinde 1000 gol hedefleyen ve Dünya Kupası'nda 5 farklı turnuvada gol atan Ronaldo'dan olacak.
Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2026 Dünya Kupası K Grubu maçında karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Rúben Dias, Inácio, João Cancelo, Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi, Kalulu, Mbemba, Inonga, Masuaku, Moutoussamy, Pickel, Meschack Elia, Kakuta, Wissa, Bakambu
KRİTİK KARŞILAŞMA SAAT 20.00'DE
Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, bu akşam 2026 FIFA Dünya Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Houston Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
PORTEKİZ FİNAL İSTİYOR
Turnuvaya 9. defa katılan Portekiz Milli Takımı, finali görmek istiyor. Portekiz, şampiyonanın eleme aşamasında grubunu lider tamamladı ve doğrudan turnuvaya katılmak hakkı kazandı. Grupta İrlanda ile mücadele eden Portekiz, oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 13 puan topladı.
52 YILLIK HASRET
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise yarım yüzyılı aşkın süredir yaşanan hasret sona erecek. Kongo, turnuvanın Afrika Elemelerinde grubunu 22 puanla 2. olarak bitirdi ve play-off aşamasına yükseldi. Jamaika'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ettikten sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 52 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'nda 2. kez mücadele edecek.
TÜM GÖZLER RONALDO'DA
Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapması halinde 6 farklı Dünya Kupası organizasyonunda forma giymiş olacak.
Kariyerinde 1000 gol barajını aşmayı hedefleyen Ronaldo, bu turnuvada da gollerine devam etmek istiyor.
Yıldız futbolcu, kariyeri boyunca katıldığı 5 farklı Dünya Kupası'nda toplam 22 maçta 8 gol attı.
Ronaldo, 2006'dan 2022'ye kadar oynanan her turnuvada gol atmayı başararak, 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu ünvanına sahip durumda.
Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayamayan yıldız futbolcu, 2026'da ilk şampiyonluk için mücadele verecek.