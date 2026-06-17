Avusturya Ürdün’ü 3-1 mağlup etti!

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu’nda gruptan çıkma kaderini belirleyecek maçta Avusturya, tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Ürdün’ü 3-1 mağlup ederek hayati bir üç puanı hanesine yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası, futbolun en büyük sahnesinde sürprizlere ve tarihi anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. J Grubu'nun dikkat çeken eşleşmesinde, Avrupa'nın disiplinli ve taktiksel gücü Avusturya, turnuvanın en yeni yüzlerinden biri olan Ürdün ile kozlarını paylaştı.

AVUSTURYA FIRTINA GİBİ BAŞLADI Avrupa futbolunda son yıllarda yakaladığı istikrarlı yükselişle adından söz ettiren ve tam 28 yıl sonra Dünya Kupası arenasına geri dönen Avusturya, maça fırtına gibi girdi. Alman futbol adamı Ralf Rangnick'in öğrencileri, ilk dakikalardan itibaren oyunu rakip yarı alana yıkarak aradığı golü buldu ve 1-0 öne geçerek Levis Stadyumu'nu adeta karnaval alanına çevirdi.

ÜRDÜN PES ETMEDİ Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Ürdün, yenik duruma düşmesine rağmen turnuvanın en büyük sürprizine imza atmak için canını dişine taktı. Müthiş bir direnç gösteren ve Avusturya kalesine dalga dalga yüklenen Ürdün, beraberlik golünü buldu ve skoru 1-1'e getirdi.