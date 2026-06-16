H Grubu'nda puanlar paylaşıldı! Uruguay ile Suudi Arabistan 1-1 berabere kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu’nda Suudi Arabistan ile Uruguay karşı karşıya geldi. Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 1-1 sona ererken, iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı. İşte maçta yaşananlar…

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda heyecan sürerken Suudi Arabistan ile Uruguay, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İtalyan hakem Maurizio Mariani ilk düdüğü çalarken, dev karşılaşma 1-1 sona erdi. Her iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı.

İLK YARI

5' Uruguay gole çok yaklaştı. Maximiliano Araujo'nun kaleyi bulan şutunda savunma gole izin vermedi.

6' Korner sonrası Federico Vinas'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

38' Suudi Arabistan etkili geldi. Abdulelah Al Amri'nin şutunu Uruguay savunması son anda çıkardı ve ev sahibi ekip üst üste kornerler kazandı.

39' Abdullah Alkhaibari'nin ceza sahası dışından çektiği şut çerçeveyi bulmadı.

41' GOL | Suudi Arabistan 1-0 Uruguay

Korner organizasyonunda oluşan pozisyonda Abdulelah Al Amri topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

44' Golün sahibi Abdulelah Al Amri, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45' Uruguay, Federico Vinas'ın kafa vuruşuyla beraberliğe yaklaşsa da savunma çizgide gole izin vermedi.

45+1' Darwin Nunez'in şutu sonuçsuz kalırken Uruguay'ın baskısı devam etti. Aynı dakikada Maximiliano Araujo ofsayta takıldı.

45+4' Matias Vina'nın ofsayta düşmesiyle Uruguay'ın son atağı da sonuçsuz kaldı ve ilk yarı Suudi Arabistan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarının başında Uruguay iki değişiklik yaptı. Agustin Canobbio ve Juan Sanabria oyuna dahil olurken Darwin Nunez ile Matias Vina kenara geldi.

46' Uruguay gole yaklaştı. Federico Vinas'ın kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

50' Bir kez daha Federico Vinas kafayla etkili oldu ancak top çerçeveyi bulmadı.

53' Uruguay korner sonrası gole yaklaştı. Mathias Olivera'nın kafa vuruşu isabetli olmadı.

60' Manuel Ugarte'nin kaleyi bulan şutunu Suudi Arabistan kalecisi Mohammed Khalil Al Owais kurtardı.

63' Suudi Arabistan kalecisi Al Owais kısa süreli sakatlık geçirse de tedavisinin ardından oyuna devam etti.

67' Uruguay baskısını artırdı. Federico Valverde'nin kaleyi bulan şutu golle sonuçlanmazken, Guillermo Varela'nın devam eden pozisyondaki denemesi de isabetsiz oldu.

72' Uruguay, Manuel Ugarte'nin yerine Nicolás De La Cruz'u oyuna alarak hücum hattını güçlendirdi.

80' GOL | Uruguay 1-1 Suudi Arabistan

Maximiliano Araujo fileleri havalandırarak Uruguay'a beraberliği getirdi ve skoru 1-1'e taşıdı.

81' Beraberlik golünün ardından Uruguay'da Brian Rodriguez oyuna girerken Maximiliano Araujo kenara alındı.

83' Uruguay üst üste kornerlerle baskı kurdu ancak Sebastian Caceres'in kafa vuruşu sonuç vermedi.

87' Suudi Arabistan'da Mohamed Kanno ve Saud Abdulhamid'in şutları isabetli olmadı.

90+1' Nicolás De La Cruz'un kaleyi bulan şutunda Suudi Arabistan savunması ve kalecisi gole izin vermedi.

90+3' Federico Valverde korner sonrası kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı ancak top ağlarla buluşmadı.

90+5' Federico Valverde uzaktan şansını denedi fakat isabet sağlayamadı.

90+6' Brian Rodriguez'in kaleyi bulan tehlikeli şutunu Suudi Arabistan kalecisi kurtardı.

90+8' Uruguay son dakikalarda baskısını sürdürdü. Juan Sanabria'nın şutu auta giderken kullanılan kornerlerden de sonuç çıkmadı. Suudi Arabistan ile Uruguay arasındaki mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

İLK 11'LER

Suudi Arabistan: Al Owais, Al Amri, Al Tambakti, Abdulhamid, Al-Harbi, Abu Al-Shamat, Al Juwayr, Al Khaibari, Kanno, Al Brikan, Al Dawsari.

Uruguay: Muslera, Caceres, Varela, Olivera, Vina, Valverde, Ugarte, Bentancur, Maxi Araujo, Nunez, Vinas

URUGUAY İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay, Dünya Kupası'na galibiyetle başlamak için sahada yer alıyor. Federico Valverde, Darwin Nunez ve Ronald Araujo gibi yıldız isimlere sahip Güney Amerika ekibi, grup aşamasında hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

SUUDİ ARABİSTAN SÜRPRİZ PEŞİNDE

Son yıllardaki yükselişiyle dikkat çeken Suudi Arabistan ise Dünya Kupası'nda bir kez daha ses getirecek bir sonuca imza atmanın hesabını yapıyor. Körfez temsilcisi, Uruguay karşısında puan ya da puanlar alarak grup yarışında avantaj yakalamaya çalışıyor.