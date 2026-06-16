Los Angeles'ta Yeni Zelanda kaçtı İran yakaladı! Maçta kazanan çıkmadı: 2-2
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nun kaderini belirleyecek kritik mücadelede İran ile Yeni Zelanda, Los Angeles’ta karşı karşıya geldi. Futbolseverleri ekran başına kilitleyen ve büyük bir taktik savaşına sahne olan dev randevuda adeta gol düellosu yaşandı. Yeni Zelanda'nın iki kez öne geçerek büyük bir avantaj yakaladığı maçta pes etmeyen İran, her seferinde rakibini yakalamayı başardı. 90 dakikanın sonunda iki takım da sahadan 1'er puanla ayrılarak gruptaki iddialarını sonraki maçlara taşıdı.
Futbolseverler G Grubu'nda kritik bir mücadeleyi merakla beklerken, üst tur yolunda avantaj yakalamak isteyen İran ile Yeni Zelanda, hayati önem taşıyan karşılaşmada sahaya çıktı.
Grup dengelerini doğrudan etkileyebilecek mücadelede İran'ın teknik gücü ile Yeni Zelanda'nın mücadeleci futbol anlayışı karşı karşıya geldi. Her iki takımın da puan kaybına yer bırakmak istemediği dev randevunun, grubun kaderini şekillendirecek maçlardan biri olması bekleniyor.
İLK YARI
7' GOL | İran 0-1 Yeni Zelanda
Chris Wood'un asistinde Elijah Just fileleri havalandırdı ve Yeni Zelanda mücadelede öne geçti.
19' Yeni Zelanda ikinci gole çok yaklaştı. Sarpreet Singh'in kaleyi bulan şutunda İran savunması gole izin vermedi.
23' İran'ın yıldız ismi Mehdi Taremi şansını denedi ancak vuruşu isabetli olmadı.
30' İran'da Saman Ghoddos'un ceza sahası dışından çektiği şut çerçeveyi bulmadı.
32' GOL | İran 1-1 Yeni Zelanda
Ramin Rezaeian, attığı golle skora dengeyi getirdi ve İran karşılaşmada eşitliği sağladı.
40' İran'da Saeid Ezatollahi yaşadığı sakatlık sonrası tedavi gördü ancak oyuna devam edebildi.
45' Yeni Zelanda gole yaklaştı. Chris Wood ve ardından Callum McCowatt'ın kaleyi bulan şutlarında İran savunması ve kalecisi geçit vermedi.
45+3' İran etkili geldi ancak Shahriyar Moghanloo'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
İlk Yarı Sonucu: Los Angeles Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk 45 dakikası, Yeni Zelanda'nın Elijah Just ve İran'ın Ramin Rezaeian ile bulduğu gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı.