Los Angeles'ta Yeni Zelanda kaçtı İran yakaladı! Maçta kazanan çıkmadı: 2-2

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nun kaderini belirleyecek kritik mücadelede İran ile Yeni Zelanda, Los Angeles’ta karşı karşıya geldi. Futbolseverleri ekran başına kilitleyen ve büyük bir taktik savaşına sahne olan dev randevuda adeta gol düellosu yaşandı. Yeni Zelanda'nın iki kez öne geçerek büyük bir avantaj yakaladığı maçta pes etmeyen İran, her seferinde rakibini yakalamayı başardı. 90 dakikanın sonunda iki takım da sahadan 1'er puanla ayrılarak gruptaki iddialarını sonraki maçlara taşıdı.