Dev finalde denge sağlandı! Fenerbahçe Beko seriyi eşitledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final Serisi'nin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Beşiktaş Gain'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Taraftarının desteğiyle etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete imza atarak final serisinde dengeyi sağladı.