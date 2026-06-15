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Dev finalde denge sağlandı! Fenerbahçe Beko seriyi eşitledi

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Dev finalde denge sağlandı! Fenerbahçe Beko seriyi eşitledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final Serisi'nin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Beşiktaş Gain'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Taraftarının desteğiyle etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete imza atarak final serisinde dengeyi sağladı.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Beşiktaş Gain ile karşı karşıya geldi.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

Mücadelenin ilk 5 dakikası Beşiktaş'ın 11-9'luk üstünlüğüyle geçildi. İlk periyodun bitimine 1.49 kala Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ikinci teknik faulün ardından diskalifiye edildi.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

Fenerbahçe, ilk periyodun sonuna 1.20 kala Onuralp Bitim ile bulduğu 3 sayılık isabetle 6 sayı öne geçti: 21.15. İlk periyodu ev sahibi ekip 23-18 önde tamamladı. İkinci periyoda etkili başlayan Fenerbahçe, devre arasına 6.35 kala farkı çift hanelere çıkardı: 32-21. İlk yarıyı sarı-lacivertli ekip, 50-37 önde bitirdi.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

Dengeli başlayan üçüncü periyodun ilk 3 dakikasından sonra etkinliğini artıran Fenerbahçe, 4.26 kala Tarık Biberovic'in 3 sayılık isabetiyle farkı 18 sayı yaptı: 62-44. Sarı-lacivertliler, son periyoda 21 sayı önde girdi: 72-51. Son periyotta farkı daha da artıran Fenerbahçe, parkeden 93-68 galip ayrıldı.

Serinin üçüncü maçı 17 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş GAİN'in ev sahipliğinde oynanacak.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

İKİ BAŞKAN MÜCADELEYİ YAN YANA TAKİP ETTİ

Mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da tribünden yan yana takip etti.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1'İNCİ PERİYOT: 23-18

DEVRE: 50-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-51

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