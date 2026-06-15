Dev finalde denge sağlandı! Fenerbahçe Beko seriyi eşitledi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final Serisi'nin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Beşiktaş Gain'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Taraftarının desteğiyle etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete imza atarak final serisinde dengeyi sağladı.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Beşiktaş Gain ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk 5 dakikası Beşiktaş'ın 11-9'luk üstünlüğüyle geçildi. İlk periyodun bitimine 1.49 kala Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ikinci teknik faulün ardından diskalifiye edildi.
Fenerbahçe, ilk periyodun sonuna 1.20 kala Onuralp Bitim ile bulduğu 3 sayılık isabetle 6 sayı öne geçti: 21.15. İlk periyodu ev sahibi ekip 23-18 önde tamamladı. İkinci periyoda etkili başlayan Fenerbahçe, devre arasına 6.35 kala farkı çift hanelere çıkardı: 32-21. İlk yarıyı sarı-lacivertli ekip, 50-37 önde bitirdi.