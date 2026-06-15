Real Madrid, Chelsea'den Marc Cucurella'yı transfer etti

İspanya ekibi Real Madrid, İngiltere'nin Chelsea takımından Marc Cucurella'yı kadrosuna kattı.

Real Madrid Kulübünün açıklamasında, 27 yaşındaki İspanyol sol bek Cucurella ile 30 Haziran 2032'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



İngiltere basınında, transferin bonuslarla 51,8 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştirildiği öne sürüldü.



Barcelona'nın altyapısında yetişen Cucurella, Eibar, Getafe ve Brighton'da oynadıktan sonra 2022'de Chelsea'ye transfer olmuştu.