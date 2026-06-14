F Grubu'nda perde Dallas'ta açılıyor! Hollanda ve Japonya karşı karşıya

Dallas Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmada düdük tecrübeli hakem Ismail Elfath'ta olacak. Turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip de sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken, futbolseverler büyük heyecana sahne olması beklenen mücadeleyi merakla bekliyor.

HOLLANDA - JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda futbolseverlerin merakla beklediği Hollanda - Japonya karşılaşması, 14 Haziran Pazar günü oynanacak.

Dallas Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Grup liderliği yarışında önemli bir yere sahip olan karşılaşmada iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

MAÇ HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile Japonya'yı karşı karşıya getirecek kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, Dallas Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmayı televizyonun yanı sıra Tabii platformu üzerinden de takip edebilecek.