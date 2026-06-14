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C Grubu'nda İskoçya farkı! Haiti engelini kayıpsız geçti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
C Grubu'nda İskoçya farkı! Haiti engelini kayıpsız geçti

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nun kritik mücadelesinde İskoçya ile Haiti kozlarını paylaştı. Boston'daki Gillette Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İskoçya, rakibini 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. İşte maçta yaşananlar...

İskoçya, Haiti'yi John McGinn'in golüyle mağlup etti ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda galibiyet sevinci yaşadı.

C Grubu'nda İskoçya farkı! Haiti engelini kayıpsız geçti - 1

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında İskoçya ile Haiti karşı karşıya geldi. New England Gillette Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İskoçya, 1-0'lık skorla kazandı.

C Grubu'nda İskoçya farkı! Haiti engelini kayıpsız geçti - 2

İskoçya'ya galibiyeti getiren golü 28. dakikada John McGinn kaydetti.

C Grubu'nda İskoçya farkı! Haiti engelini kayıpsız geçti - 3

Son Dünya Kupası galibiyetini 1990'da İsveç'e karşı alan İskoçya, 36 yıl sonra tekrar bu sevinci yaşadı.

C Grubu'nda İskoçya farkı! Haiti engelini kayıpsız geçti - 4

Bu sonucun ardından İskoçya, 3 puanla grup lideri oldu. Haiti ise ilk maçını puansız geçti.

C Grubu'nda İskoçya farkı! Haiti engelini kayıpsız geçti - 5

İskoçya, bir sonraki maçında Fas ile 202 Haziran'da karşılaşacak. Haiti ise aynı gün Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

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