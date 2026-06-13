Siyasilerden A Milli Takım'a peş peşe başarı mesajı: Kalbimiz de dualarımız da sizinle

Türk futbolunun 24 yıllık Dünya Kupası hasreti sona ererken, Türkiye yeniden dünyanın en büyük futbol sahnesine çıkıyor. Yurt genelinde büyük heyecan yaşanırken, milyonlarca vatandaş Ay-Yıldızlılar'a destek için kenetlendi. Devletin zirvesinden de peş peşe başarı mesajları gelirken, gözler şimdi Milli Takım'ın tarihi mücadelesine çevrildi.

Türk futbolu için tarihi bir dönüm noktası yeniden sahneye çıkıyor. 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen unutulmaz üçüncülüğün ardından geçen 24 yıllık özlemin sona ermesiyle birlikte A Milli Futbol Takımı, yeniden dünyanın en büyük futbol organizasyonunda boy göstermeye hazırlanıyor. Türkiye'nin Dünya Kupası heyecanı yurt genelinde adeta bayram havası estirirken, milyonlarca vatandaş ay-yıldızlı bayraklarla Milli Takım'a destek veriyor. Şehir meydanlarından kahvehanelere, evlerden iş yerlerine kadar her noktada tek gündem Ay-Yıldızlılar'ın tarihi sınavı. Milli heyecanın yükseldiği günlerde siyasilerden de peş peşe destek mesajları geldi. Devletin zirvesinden yapılan açıklamalarda Milli Takım'a başarı dilekleri iletilirken, futbolcuların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inanç vurgulandı. İşte siyasilerin başarı mesajları...

Kılıçdaroğlu’ndan A Milli Takım’a başarı mesajı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) KILIÇDAROĞLU'NDAN A MİLLİ TAKIM'A BAŞARI MESAJI CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Kupası yolunda sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı için sosyal medya hesabından bir başarı mesajı yayımladı. "MİLLET OLARAK TEK YÜREĞİZ"

Kılıçdaroğlu, farklı görüş ve düşüncelerin ötesinde milletin ortak bir heyecan etrafında birleştiğini vurguladı.Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: Bugün; görüşlerimizin, düşüncelerimizin, farklılıklarımızın ötesinde, milletimizin aynı heyecanla, aynı umutla ve aynı gururla tek yürek olduğu bir gündür. Dünya Kupası yolunda sahaya çıkacak olan A Millî Futbol Takımımıza gönülden başarılar diliyorum.

Ay-yıldızlı formayı taşıyan evlatlarımızın; mücadeleleriyle, inançlarıyla ve yürekleriyle ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır. Yolunuz açık, şansınız bol olsun! Bugün 86 milyon yürek sizinle, Türkiye sizinle! Haydi Bizim Çocuklar…