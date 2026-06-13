24 yıllık hasret son buluyor! Milliler Dünya Kupası sahnesinde: Rakip Avustralya

24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geliecek.

Daha önce rakibiyle oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Ay-Yıldızlılar, bu başarı geleneğini dünyanın en büyük futbol sahnesinde sürdürmeyi hedefliyor. İki takım, 2004 yılındaki hazırlık maçının ardından ilk kez kozlarını paylaşacak.

Vancouver'da oynanacak tarihi mücadelede Milliler, hem turnuvaya galibiyetle başlamanın hem de yıllar süren özlemi taçlandırmanın peşinde olacak.