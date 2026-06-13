24 yıllık hasret son buluyor! Milliler Dünya Kupası sahnesinde: Rakip Avustralya
A Milli Futbol Takımımız, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek Ay-Yıldızlılar, Kanada'nın Vancouver kentinde turnuvaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Milyonların gözü bu tarihi mücadelede olacak.
24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geliecek.
Daha önce rakibiyle oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Ay-Yıldızlılar, bu başarı geleneğini dünyanın en büyük futbol sahnesinde sürdürmeyi hedefliyor. İki takım, 2004 yılındaki hazırlık maçının ardından ilk kez kozlarını paylaşacak.
Vancouver'da oynanacak tarihi mücadelede Milliler, hem turnuvaya galibiyetle başlamanın hem de yıllar süren özlemi taçlandırmanın peşinde olacak.
DÜDÜK VENEZUELALI HAKEMDE OLACAK
BC Place Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek.
Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenirken, dördüncü hakem olarak Perulu Kevin Ortega görev yapacak. Dev mücadelede hakem ekibinin vereceği kararlar ve VAR müdahaleleri, karşılaşmanın seyrinde belirleyici rol oynayabilecek.
TÜRKİYE BU MAÇA KİLİTLENDİ: SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımımızın 24 yıl sonra çıktığı Dünya Kupası sahnesindeki Avustralya mücadelesi için geri sayım sürüyor. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği karşılaşma, 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
AVUSTRALYA: Ryan, Circati, Burgess, Souttar, Italiano, O'Neill, Irvine, Bos, Metcalfe, Toure ve Velupillay
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Arda, Kerem ve Can Uzun