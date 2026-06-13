Ev sahibi hata yapmadı! ABD Paraguay'ı mağlup etti

Goller : Dk. 7 Bobadilla (Kendi kalesine), Dk. 31 ve Dk. 45+5 Balogun, Dk. 90+8 Reyna (ABD), Dk. 73 Mauricio (Paraguay)

ABD - PARAGUAY MAÇININ ÖZETİ

İki ekip de karşılıklı ataklarla maça başlarken ABD 7. dakikada öne geçti. Pulisic 2 rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girerek McKennie'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Bobadilla ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.

ABD öne geçmesinin ardından baskılarını daha da artırdı. 31. dakikada soldan savunmanın arkasına sarkan Pulisic, penaltı noktasına hareketlenen Balogun'a pasını aktardı. Bu futbolcu ayak içiyle meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.

ABD, 45+5. dakikada farkı 3'e çıkardı. Tillman'ın uzun pasına hareketlenen Balogun, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası içinden sert bir şutla topu filelere yolladı: 3-0.