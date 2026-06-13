Montella'dan Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız açıklaması

Kanada'da Türk taraftarların kendilerini büyük bir coşkuyla karşıladığını aktaran Montella, "Kanada'daki karşılamayı görünce kendimizi evde hissettik, birçok Türk taraftar vardı, yanımızda oldukları için çok teşekkür etmek istiyorum. Onları her yerde görüyoruz, her ne kadar konuşacak vakit olmasa da sevgilerini hissediyoruz. Vancouver çok güzel bir şehir, ilk kez burada bulunuyorum. Çok güzel bir saha ve stadyum var. Bütün koşullar iyi başlamamız için yeterli."

Vincenzo Montella, yetenekli oyunculara sahip olmalarının avantaj olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Yetenek bu maç için belirleyici olabilir ama sonuç tüm takımın vereceği çabayla belirlenecek. Avustralya zihinsel olarak çok güçlü ve dayanıklı, top geldiğinde ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyor. Dayanıklı bir takım var karşımızda, her takım onlar gibi oynayamaz, kompakt bir oyun sergiliyorlar. Beslendikleri kontra ataklar var, bunları engellememiz ve bu tuzaklara düşmememiz gerekiyor. İki hazırlık maçı oynadık, iyi yaptığımız ve iyileştirmemiz gereken şeyler vardı, son 10 günde bunun üzerine çalıştık. Ofansif ve defansif anlamda hazırlık maçlarına göre daha iyi performans göstermeliyiz." yanıtını verdi.

Vincenzo Montella

"TABİİ Kİ BİR BASKI ALTINDAYIZ AMA BUNU YÖNETEBİLİRİZ"

Deneyimli teknik adam, Avustralyalı bazı oyuncuların, "Türkiye 24 yıldır Dünya Kupası'nda yok, biz deneyimliyiz, onlar panik yapabilir" yönünde yorumlar yaptıklarının söylenmesi üzerine, şöyle konuştu:

"Ben de bu tür yorumlar okudum, doğru şeyler de söylediler. 24 yıldır Dünya Kupası'nda oynamadık, onlar 6 turnuvada bulundular, tecrübeleri var ama tüm takımları tecrübeli değil. Tabii ki bir baskı altındayız ama bunu yönetebiliriz. Baskı altında büyük maçlarda oynamış futbolcularımız var. Milli takımda olmak çok özel ama futbolcularıma şunu söylüyorum; 24 yıldır katılamamak bizim sorumluluğumuzun dışındaydı, biz bunu yapmadık, 24 yıl sonra buraya katıldığınız için bununla gurur duymalısınız. Kendi futbolunuzu oynayın ve bu anların tadını çıkarın."

2026 Dünya Kupası'nda mesafelerin uzun olduğunun hatırlatılması üzerine Montella, "Almanya'da her şey daha kolaydı, ulaşım açısından yerimiz çok iyiydi. Seyahat süreleri de en fazla 2 saatti, burada durum çok farklı ama buna adapte olmalıyız. Maçtan sonra sabahın 5'inde geri döneceğiz, benim yaşımda insanların bu saatlere alışması kolay değil ama alışacağız. Almanya'da oynarken kendi evimizde gibi oynuyorduk, çok fazla orada yaşayan insanımız var, burada ne kadar olacak bilmiyorum ama eminim ki bizi güçlü bir şekilde destekleyecekler." açıklamasında bulundu.

İtalyan teknik adam, "Maçlarda verilen su araları hakkında ne düşünüyorsunuz? Avantaj mı, dezavantaj mı?" sorusunu, "Bazı maçları seyrettim, en çok ABD-Paraguay maçıyla ilgileniyorum ama burada olduğum için seyredemiyorum. Su araları ilave ara gibi oluyor, takımla konuşmak için iyi bir fırsat." şeklinde yanıtladı.