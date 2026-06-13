Montella'dan Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız açıklaması
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın Kanada’da Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, tarihi sınav öncesi Vancouver'da basın mensuplarının karşısına çıktı. İtalyan teknik adam, hem sakatlıktan çıkan yıldızların son durumuna dair kafasındaki büyük soru işaretini itiraf etti hem de Avustralya cephesinden gelen psikolojik hamlelere meydan okudu.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın Kanada'da Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, şampiyonada başarılı olarak Türk halkını gururlandırmak istediklerini söyledi.
Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'daki BC Place'te düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Uzun zamandır, 24 yıldır beklediğimiz bir maç öncesinde çok heyecanlıyız, iyi bir oyun çıkaracağımıza inanıyoruz." ifadesini kullanan Montella, şöyle konuştu:
"Dünya kupasında karşılaşacağımız zorlukların farkındayız ama bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz ve tadını çıkarmak istiyoruz. Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Tutkulu bir takımımız var, sorumluluğu hissediyoruz, milyonların bizi desteklediğini ve büyük beklenti olduğunu da biliyoruz. Futbolcularımızla konuşurken kendi oyunlarını oynamalarını ve rahat olmaları gerektiğini söyledim. Bugüne kadar nasıl yaptıysak bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Aceleci olmayacağız, sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız."
Avustralya Milli Takımı'nı değerlendiren Montella, "Disiplinli ve fizikli oyunculara sahip olduklarını gördük. Hız, onlar için zorluk çıkarabilir. Ben de zorlu bir maç bekliyorum, tıpkı Kosova'da olduğu gibi her türlü şeye hazırız. Avustralya ön tarafta hızlı futbolculara sahip, kodlanmış bir şekilde oynayabiliyorlar, fazla fırsat vermeden kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Rakibimizin fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Yarın maçta fiziksel oyun göstermemiz gerekecek ama teknik olarak da oynamamız gerekiyor. Tüm özelliklerimizi barındıran bir oyun oynamalıyız." ifadelerini kullandı.
FUTBOLCULARIN SON DURUMU
Çok dengeli ve her zorluğa karşı mental olarak hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Montella, "Her ne şekilde oynayacağımıza bağlı olarak maçta yapmamız gereken özel şeyler var. Tabii ki rakip takımın özelliklerine göre hazırlanmanız gerek, bunun üzerine çalıştık. Her zaman rakiplerimizin oyunlarını dikkate aldık. Çok sıkı çalıştık, rakibimizin de sıkı çalıştığını biliyoruz. Doğru hamleleri yapmamız gerekiyor, tüm futbolcularımız bazı zorlukları aşarak oynuyor. Arda, Hakan ve Kenan'la şu anda 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Bununla alakalı kafamda bazı soru işaretleri var." değerlendirmesinde bulundu.
İtalyan teknik adam, gruptaki rakipler hakkında gelen bir soruyu, "Grubumuzda takımlar son derece dengeli, 4 takım da grup aşamasından başarıyla çıkmayı umut ediyor. İyi bir iş çıkaracağımıza inanıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Diğer maçlarda da çok önemli puanlar alabilirsiniz ama elbette ilk maç belirleyici olacak diye düşünüyorum. Galip gelmek takımımıza gelecekte önemli bir avantaj kazandıracaktır. Kendi maçımıza odaklanmamız gerek, rakipleri düşünmeden adım adım ilerlemeliyiz." şeklinde yanıtladı.