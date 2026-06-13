İngiltere Milli Takımı'nın ekipmanları Dünya Kupası açılış maçı öncesi çalındı

İngiltere Milli Futbol Takımı'nın antrenman ekipmanlarının, takım cumartesi günü Kansas City'ye ulaşmadan önce çalındığı bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, basında yer alan haberlere göre iki kişi gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre hırsızlık olayı, İngiltere'nin Kansas City'deki antrenman üssü olan Swope Soccer Village'a ekipman taşıyan araçlara girilmesinin ardından meydana geldi.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), tam olarak hangi malzemelerin çalındığını belirlemek için çalışma yürütüyor. Çalınan eşyalar arasında futbol topları ve futbol ayakkabılarının da bulunabileceğinden endişe ediliyor.

EKİPMANLAR ÖNCEDEN GÖNDERİLMİŞTİ

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve futbolcuların cumartesi öğleden sonra Kansas City'ye ulaşması planlanıyordu.

Antrenman ekipmanlarının ise takım gelmeden önce teslim edilmesi ve kurulmasının gerçekleştirileceği belirtilmişti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri cuma gecesi olay yerine gelirken, soruşturma kapsamında İngiltere Futbol Federasyonu ile temas halinde oldukları bildirildi.

Kansas City Polis Departmanı sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Kansas City'ye ulaşan bir takım aracından ekipman çalınmış olabileceğine ilişkin bir olayı araştırıyoruz. Araçta bazı malzemelerin eksik olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor."

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Habere göre olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı.

AÇILIŞ MAÇI HAZIRLIKLARINI ETKİLEYEBİLİR

Hırsızlık olayının, İngiltere'nin çarşamba günü Britanya Yaz Saati ile 21.00'de (TSİ 23.00) Hırvatistan'a karşı oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesindeki hazırlıklarını etkileyebileceği belirtiliyor.

İngiltere Milli Takımı futbolcularının ilk tam kapsamlı antrenmanlarını ise pazar günü gerçekleştirmesi planlanıyor.