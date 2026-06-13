Bizim Çocuklar Avustralya maçına kilitlendi: Hedefimiz Final
A Milli Futbol Takımımız, 24 yıllık uzun bir aranın ardından yeniden boy göstereceği 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki ilk maçı için geri sayıma geçti. Yarın Avustralya ile karşı karşıya gelecek olan Ay-yıldızlı ekipte, kaptan Hakan Çalhanoğlu, Ozan Kabak ve İsmail Yüksek, Killarney Park'taki son antrenman öncesi basının karşısına çıktı. Milliler, "Herkesin beklediği an geldi, her anlamda hazırız" mesajı verirken, dev turnuvadaki hedeflerini "Final" olarak belirledi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın karşılaşacağı Avustralya mücadelesi için hazırlıklarını tamamladı. Killarney Park'taki antrenman öncesi kameralar karşısına geçen Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Ozan Kabak ve İsmail Yüksek, 24 yıl sonra gelen Dünya Kupası heyecanını ve teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki hazırlık sürecini tüm detaylarıyla paylaştı.
A Milli Futbol Takımının kaptanı Hakan Çalhanoğlu, herkesin beklediği anın geldiğini ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk oynayacakları Avustralya maçına hazır olduklarını söyledi.
Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı ekibin, Killarney Park'taki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Evet, herkesin beklediği an tabii ki, özellikle bizim. O günü çok bekledik. Artık yarın başlıyoruz inşallah." ifadelerini kullanan Çalhanoğlu, hazırlık sürecinin iyi geçtiğini, dört gözle yarını beklediklerini dile getirdi.
Çalhanoğlu, Arizona'dan sonra Vancouver'daki havaya da çabuk alıştıklarını belirterek, "Tabii ki sıcaklık var, buna alıştık. Hiç bahane bulmadan biz oyunumuzu oynamak istiyoruz. Sonuçta her ülke bu sıcaklıkta oynayacak, adapte olması gerekiyor. Biz de en iyi şekilde bu maç için hazırlandık. O yüzden bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp inşallah maçı kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
-"HİÇBİR RAKİBİ KÜÇÜMSEMİYORUZ"
Avustralya maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Çalhanoğlu, şunları kaydetti:
"Rakiplere tabii ki de saygımız sonsuzdur. Hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Biz onların fiziksel bir takım olduğunu da biliyoruz, analizimizi yaptık. Duran toplarda özellikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bizim takım daha yetenekli, daha çabuk bir takımız, dinamik bir takımız. O yüzden biz de kendi gücümüzü ortaya koyacağız."
Çalhanoğlu, "Avustralya takımından Aziz Eraltay'ın 'Biz Türkiye'ye göre daha deneyimli bir takımız ve bu avantajımız' yönünde açıklaması oldu. Bu açıklamayı gördünüz mü? Yorumunuz nedir?" sorusuna, "Evet, onu gördüm. Tabii ki bizim takım hem yetenekli hem de tecrübeli oyuncuları var. Bizim takımda üst seviyede oynayan futbolcular var. Dediğim gibi hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Biz yarın maça yüzde yüz hazır çıkacağız. Tabii ki kulağımıza geldi o röportajlar. Bizim için daha iyi öyle olması, zaten takım hırslı." yanıtını verdi.
"Kaptanlık sana ekstra bir yük yüklüyor mu?" sorusunu da cevaplandıran Çalhanoğlu, "Yok, yüklemiyor. Tabii ki bir yandan da gururluyum. Takım arkadaşlarıma her zaman teşekkür ediyorum bu konuda, bana her konuda yardımcı oluyorlar. Tabii hepimiz için ilk Dünya Kupası. Avrupa Şampiyonası'nda o tecrübeyi yaptık. İnşallah bu turnuvada, iki yıl önceki turnuvadan daha iyi ülkemizi temsil ederiz." ifadelerini kullandı.
Çalhanoğlu, "Takımda sakat oyuncular vardı, durumları nasıl?" sorusuna, "Hepsi iyi, hepsi hazır." yanıtını verdi.
"Dünya Kupası'nda kaç maç oynarız?" sorusu üzerine Çalhanoğlu, "İnşallah finale kadar. Hedefimiz o." dedi.
"BİZİM AMACIMIZ SADECE ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK"
Çalhanoğlu, yabancı taraftarların da Türk milli takımını artık takip ettiğinin hatırlatması üzerine, "Tabii ki bu bizi mutlu ediyor. Sonuçta herkes bizim iyi bir takım olduğumuzu görüyor, biliyor. Oyuncuları tanıyorlar. Bu bizim için tabii ki önemli, demek ki iyi yoldayız. Hem bizi orada karşılayan Türk taraftarlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum, bizi yalnız bırakmadılar. Bu turnuvada da öyle olacak, eminim bizi yalnız bırakmayacaklar. Bizim amacımız sadece ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bize yakışanı yapmak ve Türkiye'yi daha da ön plana sokmak." değerlendirmesinde bulundu.
Avustralya'ya karşı mücadele eden Inter'den takım arkadaşı Akanji ile görüştüğünü belirten Çalhanoğlu, Akanji'den Avustralya hakkında bazı bilgiler aldığını dile getirdi.
Avustralya'nın fizik gücü yüksek bir takım olduğunu vurgulayan Çalhanoğlu, "Sonuçta zor olacak, zor bir maç olacak. Bunun farkındayız ama biz kendi yeteneğimizi, kendi gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Bu ben olayım, Arda olsun hiç fark etmez. Sonuçta tüm takım arkadaşlarımın hepsi iyi ve hazır. O bizim için daha iyi çünkü biz takım olarak buralara kadar geldik. O yüzden ön planda hep takımdır." şeklinde konuştu.
OZAN KABAK: HOCAMIZ ÇOK İYİ BİR ANALİZ ÇIKARDI
A Milli Futbol Takımının savunma oyuncularından Ozan Kabak, teknik direktör Vincenzo Montella'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın oynayacakları Avustralya'yı kendilerine ezberlettiğini söyledi.
Ay-yıldızlı ekibin, Killarney Park'taki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kabak, çok heyecanlı olduklarını belirtti.
Maça çok iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Kabak, "Bugün son antrenmanımızı yapıyoruz. Bizi burada kimse yalnız bırakmadı, çok güzel bir destek var, çok güzel karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir antrenman yapıp, yarın maç için hazır olacağız." ifadelerini kullandı.
Avustralya maçına her anlamda iyi hazırlandıklarının altını çizen Kabak, şunları kaydetti:
"Avustralya'yı analiz etmek için zamanımız oldu, ezberledik diyebiliriz. Fiziksel olarak güçlü bir rakip, başka bir kıtadalar önceden izleme şansımız olmadı ama hocamız çok iyi bir analiz çıkardı. Bize Avustralya'yı ezberletti. Şu an sadece Avustralya'yı izledik, analiz ettik, diğer takımlar için sayfayı açmadık. O yüzden şu an Avustralya'ya karşı bilgi sahibiyiz."
Kabak, "Alman Ligi'nde Hoffenheim ile bu sezon çok gol attın. Dünya Kupası'nda da senden gol görecek miyiz?" sorusuna, "Kim gol atmak istemez, ben de tabii ki isterim. Öncelikli hedefimiz tabii ki defans olarak gol yememek, ondan sonra inşallah nasip olur." yanıtını verdi.
Teknik direktör Montella'nın her oyuncuyla özel olarak ilgilendiğini aktaran Kabak, "Hocamız oynayanlara pozisyon icabı farklı taktikler de veriyor. Benden ne istediğini söylemek doğru olmaz ama hoca herkesle güzel bir şekilde ilgileniyor." dedi.
Ozan Kabak, şöyle konuştu:
"Turnuvalarda, modern futbolda defans yapmak zorunlu bir şey. Takım halinde defans yapmalıyız. Gol yememek çok önemli, özellikle turnuva özelinde gol yemeden kazanmak, hatta berabere kalabilmek. Bence gol yemeden maçları tamamlamak çok önemli bir etkiye sahip olacak. 2019'dan beri milli takımdayım, 7 seneyi geçti. Milli takımda forma giymek başlı başına gurur, birçok maç oynadım ilk kez dünya kupası oynuyorum. Milli takım bana çok şey kattı, ben de inşallah milli takıma bir şeyler katarım."
İSMAİL YÜKSEK: BURAYA SEÇİLDİK, İNŞALLAH HAKKINI DA VERİRİZ
A Milli Futbol Takımının orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmenin çok büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Buraya seçildik, inşallah hakkını da veririz." dedi.
İsmail Yüksek, ay-yıldızlı ekibin, Killarney Park'taki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Her şeyin iyi gittiğini belirten Yüksek, "İnşallah Allah'ın izniyle ilk maçımıza çıkacağız. 24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı yaşatacağız. Heyecanlıyız, bu heyecanı tabii ki de iyi anlamda diye düşünüyorum. Yarın da bunu sahada en güzel şekilde göstereceğiz. Ülkemize güzel bir turnuvayı en başından sonuna kadar izlettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"BU HEYECANIMIZ SAHAYA GİRİNCE BİTECEK"
Yüksek, Dünya Kupası'nda sahaya çıkarken ne düşüneceğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:
"Geçmişte yaşadığım o zorlukları düşüneceğim. Gözümün önüne onlar gelecek. Eğer oynarsam yarın sahada en iyi mücadelemi vereceğim. Oynamasam da desteğimi vereceğim. Tüylerim diken diken oldu. Çok lüks bir hayal. Kendimle gurur duyuyorum. Şu an burada olmak çok büyük bir gurur. Bu armayı taşımak, Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etmek çok büyük bir gurur. Allah inşallah hayalini kuran tüm futbolculara nasip etsin. Buraya seçildik, inşallah hakkını da veririz. Daha önce Dünya Kupası yaşayan hiç futbolcumuz yok. Bence herkes bu turnuva için heyecanlı. Böyle bir turnuvada bu ülkeyi temsil etmek çok büyük bir gurur. Herkes heyecanlı. Bu heyecanımız sahaya girince bitecek. Sadece maça konsantre olman gerekiyor. Şu an büyük mutluluk içindeyiz."
"HOCAMIZ GEREKLİ ANALİZLERİ YAPTI"
Avustralya maçına hazır olduklarını aktaran milli futbolcu, "Hocamız gerekli analizleri yaptı. Bu akşam son dokunuşları yapacaktır, yarın takımı en iyi şekilde hazırlayacaktır." dedi.
Yüksek, teknik direktör Vincenzo Montella'nın da kendileriyle aynı duyguları taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:
"Onda da bence büyük bir heyecanı var. Futbolculuk döneminde yaşadığı heyecanı, teknik direktör olarak yaşıyor. Kendi milleti olmamasına rağmen başka bir milletin hocası olarak gelmesi bence çok büyük bir gurur. Artık İtalyan değil de Türk hoca olarak gözüküyor. Kendisi de bence bu duyguyu ve heyecanı hissediyor. Bunu da futbolculara en iyi şekilde aktarıyor. Dünya Kupası'nın önemli bir turnuva olduğunu, belki uzun yıllar turnuva olacağını her seferinde söylüyor. Çok iyi şekilde hazırlanmamız gerektiğini söylüyor. Bence tüm takım bunu sahaya uyguluyor."