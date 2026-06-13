2026 FIFA Dünya Kupası'nda Philadelphia Stadı, 6 maça ev sahipliği yapacak

ABD'deki Philadelphia Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bir son 16 turu maçı da dahil olmak üzere 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuva, 11 Haziran'da başlarken 6 haftalık heyecan sonunda 19 Temmuz Pazar günü final maçıyla tamamlanacak.



2026 FIFA Dünya Kupası boyunca 69 bin kişi kapasiteli Philadelphia Stadı, 5 grup aşaması ve 1 son 16 turu karşılaşması olmak üzere toplam 6 maça ev sahipliği yapacak.



Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekiplerinden Philadelphia Eagles'ın maçlarını oynadığı Philadelphia Stadı, 2003 yılında Manchester United-Barcelona karşılaşmasıyla açıldı.



TARİHİ MAÇ



Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalandığı yer olan Philadelphia, Amerikan tarihinin temellerinin atıldığı şehir olarak kabul ediliyor.



ABD'de 4 Temmuz'a denk gelen ve ülkenin 250. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı gün, Philadelphia Stadı'nda bir son 16 turu maçı oynanacak.

FESTİVAL ALANI

Dünya Kupası maçları boyunca Philadelphia'da karşılaşmaları tribünlerden izleyemeyecek taraftarlar için şehirde oluşturulacak festival alanlarına geniş katılım bekleniyor.



Fairmount Park'taki Lemon Hill bölgesi, maç günlerinde 15 bin ila 25 bin taraftarı ağırlayacak bir FIFA Fan Festivali'ne dönüştürülüyor.



Şehir, yaklaşık 3 bin gönüllü ile ziyaretçileri karşılamaya hazırlanıyor.



MLS TEMSİLCİSİ PHILADELPHIA UNION



Şehrin en büyük futbol kulübü olan ve Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) mücadele eden Philadelphia Union, futbola özel olarak tasarlanan Subaru Park Stadı'nda taraftarlarını ağırlıyor.



Lacivert-altın sarısı renklere sahip kulüp, MLS Doğu Konferansı'nda oynarken 2008 yılında kuruldu ve ilk resmi maçlarına 2010 sezonunda başladı.



TURNUVADA 104 MAÇ, 3 ÜLKEDEKİ 16 STATTA OYNANACAK



FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde, toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak.



Turnuvada 104 maç, ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak. Statlar arasında en büyüğü 94 bin kişi kapasiteye sahip Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da yer alıyor.



6 MAÇ OYNANACAK



Philadelphia Stadı'nda oynanacak maçlar şu şekilde:



15 Haziran Pazartesi:



02.00 Fildişi Sahili-Ekvador



20 Haziran Cumartesi:



03.30 Brezilya-Haiti



23 Haziran Salı:



00.00 Fransa-Irak



25 Haziran Perşembe:



23.00 Curaçao-Fildişi Sahili



28 Haziran Pazar:



00.00 Hırvatistan-Gana



5 Temmuz Pazar:



00.00 Maç 74 Galibi-Maç 77 Galibi