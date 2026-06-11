Dünya Kupası öncesi kritik mesajlar: "2002 ruhunu yeniden yaşatmak istiyoruz"

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD kampında hazırlıklarını sürdürürken, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü basın mensuplarının karşısına geçti. Milli futbolcular, turnuvaya ilişkin hedeflerini ve takım içindeki birlik beraberlik ortamını anlatırken, Kerem sakatlığının bulunmadığını açıkladı. Orkun ise 2002 Dünya Kupası ruhunu yeniden yaşatmak istediklerini belirterek, Kenan Yıldız'ın durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nda, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu maçları öncesi ABD'de kamp yapılan Arizona eyaletindeki Sheraton Hotel Mesa'da Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

24 YIL SONRA GELEN BÜYÜK GURUR: HEDEF SADECE KATILMAK DEĞİL!

A Milli Takım'ın başarılı isimleri, 24 yıl sonra gelen Dünya Kupası heyecanını dile getirdi. Kerem Aktürkoğlu, "24 yıl sonra buradayız. Ağabeylerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Bunu başarmış olmak ve ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

Sadece katılmanın başarı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Aktürkoğlu, "Sadece buraya gelmek, katılmak bizim gibi bir ülke için başarı olmamalı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da futbolumuzu ve takım karakterimizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu da sonuçlara olumlu yansıyor" sözleriyle hedeflerini anlattı.

Orkun Kökçü de 2002 Dünya Kupası'nın hikayeleriyle büyüdüğünü belirterek, "Hollanda'da büyürken Türk Milli Takımı ile bu heyecanı yaşama hayali kuruyordum. Şimdi bu sahnedeyiz. İnşallah biz de yaşayabiliriz" dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN FORVET AÇIKLAMASI: ŞİKAYETİM YOK!

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın zaman zaman forvette görevlendirdiği Kerem Aktürkoğlu, bu role ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aktürkoğlu, "Ben kanat oyuncusuyum ama Montella hocayla milli takımda forvet oynuyorum. Bir şikayetim yok, iyi hissediyorum. Takıma olumlu katkı sağladığımı düşünüyorum, hocamız da böyle düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Kimin oynadığından bağımsız olarak önemli olanın takıma katkı sağlamak olduğunu vurgulayan milli futbolcu, forvette görev yaparken rahat hissettiğini söyledi.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN TAKIM RUHU MESAJI: AİLE ORTAMI GİBİ!

Orkun Kökçü, A Milli Takım'daki güçlü arkadaşlık ortamına dikkat çekti. Kökçü, "Arkadaş ortamı, aile ortamı gibi. Çok iyiyiz, herkes iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

"Hazırız. Daha da iyi hazırlanacağız. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullanan Kökçü, turnuva öncesi morallerin yüksek olduğunu belirtti.

KOSOVA GOLÜNÜN HİKAYESİ: OFSAYT MIYDI?

Eleme sürecinde Kosova maçında birlikte rol aldıkları kritik gole ilişkin anılarını paylaşan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, o an yaşadıkları heyecanı anlattı.

Kerem Aktürkoğlu, gol anında yalnızca ofsayt konusunda tedirgin olduğunu belirterek, "Topun dışarı çıktığını düşünerek dokundum" dedi.

Orkun Kökçü ise o an sadece "Ofsayt mısın?" diye sorduğunu aktararak, "Kimin attığının önemi yok. Dünya Kupası'na katıldık. Bununla mutlu olduk. Asla golün tartışması falan olmadı. Onu bir netleştirelim" ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA: HAZIR OLACAK!

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'ın sakatlık durumu da gündeme geldi.

Orkun Kökçü, Kenan'ın hafif bir sakatlığı olduğunu düşündüğünü belirterek, "Kenan'ın ne kadar yetenekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Herkese ihtiyacımız var. İnşallah Kenan'ı da en yakın zamanda aramızda görürüz. Diğer oyuncular gibi Kenan da çok önemli. Hazır olacağını düşünüyorum" dedi.

Kerem Aktürkoğlu da takım arkadaşının kalitesine vurgu yaparak, "Kenan'ın sakatlığı iyiye gidiyor. Antrenmanlara başladı. İnşallah her maçta bizimle birlikte olur ve önemli katkılar sağlar" ifadelerini kullandı.

AMERİKA KAMPINDA ZORLU ŞARTLAR: BAHANE YOK, ALIŞTIK!

Arizona'daki kamp koşullarına da değinen milli futbolcular, sıcak havaya rağmen hazırlıklarını sorunsuz sürdürdüklerini ifade etti.

Orkun Kökçü, "Hava çok sıcak oluyor ama 10 gündür buradayız, alıştığımızı düşünüyoruz. Futbolda bunlar var, bahane olarak kullanmamalıyız. İyi çalışıyoruz. Problem olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Kerem Aktürkoğlu ise Miami'ye göre daha sıcak bir bölgede bulunduklarını belirterek, "Bu şartlar herkes için geçerli. Gruptaki maçlarımız akşam saatlerinde olacak, bu açıdan şanslıyız. Havadan yakınmak bizi bir yere götürmez. Şartlara alıştık" değerlendirmesinde bulundu.

VENEZUELA MAÇININ ANALİZİ: DERSLER ÇIKARILDI

Hazırlık maçlarının önemine dikkat çeken milli futbolcular, Venezuela karşılaşmasından çıkarılan derslere vurgu yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, "Venezuela maçından sonra hocamızla da kendi aramızda da konuştuk. Hazırlık maçlarında bazı şeyler istediğiniz gibi olmayabiliyor. Hava şartlarına o gün daha tam alışamamıştık" diyerek zaman zaman motivasyon eksikliklerinin yaşanabileceğini söyledi.

Orkun Kökçü ise, "Hafif bir konsantrasyon eksiği vardı belki. Hazırlık maçında olsun, grup maçlarında olmasın diyorum kendi kendime" ifadelerini kullandı.

Kökçü ayrıca, "Maçtan sonra hocamız istediklerini daha net vurguladı. Günde belki üç toplantı yapıyoruz. Yoğun bir tempomuz var. İstediğimiz oyunu göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk grup maçında daha iyi bir oyun ortaya koyacağımıza inanıyorum" sözleriyle turnuva öncesi hazırlıkların ciddiyetini anlattı.