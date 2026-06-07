Süper Lig ekibi Kocaelispor için FIFA'dan flaş karar: Transfer tedbiri

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, "FIFA Clearing House" sistemine entegrasyon sürecindeki eksikler nedeniyle kulübe geçici transfer tedbiri geldiğini açıkladı. Gerekli idari adımların atıldığını belirten Genç, entegrasyonun en geç 12 Haziran'a kadar tamamlanarak tedbirin kaldırılacağını duyurdu.

Kocaelispor'a, "FIFA Clearing House" sistemiyle ilgili maddelerin ihlali nedeniyle geçici transfer tedbiri uygulandı.

Kulübün basın sözcüsü Kadir Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "FIFA Clearing House" sistemiyle ilgili maddelerin ihlali sebebiyle kulübe geçici transfer tedbiri getirildiğini bildirdi.

İlgili sistemdeki ihlallerin giderilmesi için gerekli adımların atıldığını aktaran Genç, "Kulübümüzün sisteme tam ve eksiksiz biçimde entegre olabilmesi adına gerekli idari adımlar atılmıştır. En geç 12 Haziran tarihine kadar sistem entegrasyonu gerçekleşecek ve tedbir kaldırılacaktır. Tüm sürecin bilgimiz dahilinde olduğu hususunu camiamızın bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.