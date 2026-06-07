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Galatasaray'da Gedson Fernandes sesleri! Eski yıldız yeniden Aslan yolunda

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Galatasaray'da Gedson Fernandes sesleri! Eski yıldız yeniden Aslan yolunda

Galatasaray, orta saha transferi için eski oyuncusu Gedson Fernandes'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin Spartak Moskova ile temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı öğrenildi. Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezon Spartak Moskova formasıyla 36 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'da orta sahaya yapılacak transfer takviyesi için Gedson Fernandes hamlesi geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin Spartak Moskova'yla temasa geçtiği ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.

GALATASARAY'DA İZ BIRAKTI

Portekizli yıldız, Galatasaraylı taraftarının kalbinde iz bırakmıştı. 2021'de Galatasaray, Gedson'u Benfica'dan yarım sezon kiralamıştı. Bu kısa dönemin ardından Portekizli, Galatasaray'da kalmak istese de transferi gerçekleşmemiş, Gedson'un sarı-kırmızılı tişörtle havalimanında beklediği görüntüler de hafızalara kazınmıştı. Anlaşma olmayınca Beşiktaş devreye girip Gedson'u kapmıştı.

Galatasaray'da Gedson Fernandes sesleri! Eski yıldız yeniden Aslan yolunda - 1

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Siyah-beyazlılardan 20 milyon Euro bonservisle Moskova'nın yolunu tutan 27 yaşındaki yıldız orta saha, yeniden dönüş için yeşil ışık yaktı. Başkan Dursun Özbek de transfere çok sıcak ve tüm şartların zorlanmasını istiyor.

Galatasaray'da Gedson Fernandes sesleri! Eski yıldız yeniden Aslan yolunda - 2

RUSYA PERFORMANSI

Spartak Moskova'da 36 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

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