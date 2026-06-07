Galatasaray'da Gedson Fernandes sesleri! Eski yıldız yeniden Aslan yolunda
Galatasaray, orta saha transferi için eski oyuncusu Gedson Fernandes'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin Spartak Moskova ile temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı öğrenildi. Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezon Spartak Moskova formasıyla 36 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray'da orta sahaya yapılacak transfer takviyesi için Gedson Fernandes hamlesi geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin Spartak Moskova'yla temasa geçtiği ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.
GALATASARAY'DA İZ BIRAKTI
Portekizli yıldız, Galatasaraylı taraftarının kalbinde iz bırakmıştı. 2021'de Galatasaray, Gedson'u Benfica'dan yarım sezon kiralamıştı. Bu kısa dönemin ardından Portekizli, Galatasaray'da kalmak istese de transferi gerçekleşmemiş, Gedson'un sarı-kırmızılı tişörtle havalimanında beklediği görüntüler de hafızalara kazınmıştı. Anlaşma olmayınca Beşiktaş devreye girip Gedson'u kapmıştı.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Siyah-beyazlılardan 20 milyon Euro bonservisle Moskova'nın yolunu tutan 27 yaşındaki yıldız orta saha, yeniden dönüş için yeşil ışık yaktı. Başkan Dursun Özbek de transfere çok sıcak ve tüm şartların zorlanmasını istiyor.