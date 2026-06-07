Galatasaray'da Gedson Fernandes sesleri! Eski yıldız yeniden Aslan yolunda

Portekizli yıldız, Galatasaraylı taraftarının kalbinde iz bırakmıştı. 2021'de Galatasaray, Gedson'u Benfica'dan yarım sezon kiralamıştı. Bu kısa dönemin ardından Portekizli, Galatasaray'da kalmak istese de transferi gerçekleşmemiş, Gedson'un sarı-kırmızılı tişörtle havalimanında beklediği görüntüler de hafızalara kazınmıştı. Anlaşma olmayınca Beşiktaş devreye girip Gedson'u kapmıştı.

Galatasaray'da orta sahaya yapılacak transfer takviyesi için Gedson Fernandes hamlesi geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin Spartak Moskova'yla temasa geçtiği ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Siyah-beyazlılardan 20 milyon Euro bonservisle Moskova'nın yolunu tutan 27 yaşındaki yıldız orta saha, yeniden dönüş için yeşil ışık yaktı. Başkan Dursun Özbek de transfere çok sıcak ve tüm şartların zorlanmasını istiyor.