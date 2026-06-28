Bir asırlık heyecan! 100. Gazi Koşusu'nun kazananı Bay Nalçakan

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GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

100. Gazi Koşusu, başta A Spor ve TJK TV olmak üzere birçok ulusal kanaldan canlı yayınlanacak. Yarış, ayrıca Kanal D ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Organizasyon, D-Smart platformu ile Spor Smart kanalından da canlı takip edilebilecek.

100. GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu yıl Gazi Koşusu'nda birinci olan safkanın sahibi 50 milyon TL ikramiye alacak. Dereceye giren diğer safkanlar için belirlenen ödüller ise şu şekilde: