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Bir asırlık heyecan! 100. Gazi Koşusu'nun kazananı Bay Nalçakan

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir asırlık heyecan! 100. Gazi Koşusu'nun kazananı Bay Nalçakan

Türkiye Jokey Kulübü tarafından açıklanan takvime göre Gazi Koşusu bu yıl 100'üncü kez bugün düzenlendi. Heyecanın dorukta olduğu yarışmada Halit Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan kazandı.

Türk at yarışçılığının köklü organizasyonları arasında yer alan Gazi Koşusu, bugün 100'üncü kez düzenleniyor. Türkiye Jokey Kulübü'nün açıkladığı programa göre yarış, bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Yarış öncesinde düzenlenen hazırlık koşularının ardından gözler, Türk yarışçılığının en prestijli mücadelesine çevrildi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

100. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Jokey Kulübü tarafından açıklanan yarış programına göre 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar (bugün) İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek. Yarışın başlangıç saati 17.15 olarak açıklandı. Yarışta farklı safkanlar mücadele edecek, hipodrom programında gün içinde farklı koşular da yer alacak.

(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana gerçekleştirilen organizasyonda, 3 yaşlı İngiliz safkanları 2400 metrelik çim pistte mücadele edecek. Bu yılki yarış, organizasyonun 100'üncü yılı olması nedeniyle ayrı bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçecek.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

GAZİ KOŞUSU NEDİR?

Gazi Koşusu, Türkiye'de yalnızca 3 yaşlı İngiliz safkanlarının katılabildiği ve her yıl bir kez düzenlenen at yarışıdır. İlk kez 1927 yılında gerçekleştirilen yarış, Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenmeye devam ediyor. Yarış, Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize ediliyor ve İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuluyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

100. Gazi Koşusu, başta A Spor ve TJK TV olmak üzere birçok ulusal kanaldan canlı yayınlanacak. Yarış, ayrıca Kanal D ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Organizasyon, D-Smart platformu ile Spor Smart kanalından da canlı takip edilebilecek.

100. GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu yıl Gazi Koşusu'nda birinci olan safkanın sahibi 50 milyon TL ikramiye alacak. Dereceye giren diğer safkanlar için belirlenen ödüller ise şu şekilde:

  • 2'ncilik: 20 milyon TL
  • 3'üncülük: 10 milyon TL
  • 4'üncülük: 5 milyon TL
  • 5'incilik: 2,5 milyon TL

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

GAZİ KOŞUSUNDAKİ TARİHİ REKORLAR

Bir asırlık geçmişe sahip Gazi Koşusu, bugüne kadar birçok unutulmaz başarıya sahne oldu.

  • Gazi Koşusu tarihinin en hızlı derecesi, 1996 yılında 2.26.22'lik süreyle yarışı tamamlayan Bold Pilot'a ait. Bu rekor günümüze kadar geçilemedi.
  • Mümin Çılgın, Gazi Koşusu'nda 9 kez birincilik elde ederek en fazla yarış kazanan jokey olarak kayıtlarda yer alıyor.
  • Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu art arda 7 kez kazanarak üst üste kazanma rekorunun sahibi oldu.

100. Gazi Koşusu'nda 22 at yarışacak. (Görsel: AA)100. Gazi Koşusu'nda 22 at yarışacak. (Görsel: AA)

100. GAZİ KOŞUSUNDA HANGİ ATLAR VE JOKEYLER YARIŞACAK?

Start No Safkan Jokey
1 Aimus Liberatus Özcan Yıldırım
2 Almighty Esprit Salih Çelik
3 Anshba Ayhan Kurşun
4 Ballad King Akın Sözen
5 Bay Nalçakan Halis Karataş
6 Brando Eray Çizik
7 Ersele Beyi Ercan Çankaya
8 Goldrakhan Muhammed Mir Bilgin
9 Jazz Runner Fatih Rüstem Bebek
10 Joyful Forever Selim Kaya
11 Kralın Dansı Hışman Çizik
12 Mandrake Müslüm Çelik
13 Massimo Supremo Erhan Aktuğ
14 Metal Heart Mert Ali Solmaz
15 Mucho Bueno Vedat Abiş
16 Rabovo Ahmet Çelik
17 Silent Treatment Mehmet Akyavuz
18 The Real One Mehmet Salih Çelik
19 Upamecano Gökhan Kocakaya
20 Whizbang Sadettin Boyraz
21 Jaehaera Ali Yıldı

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