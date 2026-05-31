Şampiyonlar karşı karşıya! Süper Kupa'nın adı belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılarla geçerek kupaya uzanan PSG, Avrupa sezonunun bir diğer şampiyonu Aston Villa ile UEFA Süper Kupa'da karşılaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan final maçının ardından UEFA Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar belli oldu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ YİNE PSG

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren "Devler Ligi" finalinde İngiliz temsilcisi Arsenal'ı penaltılarda 4-3 yenen PSG, Süper Kupa'da oynamaya hak kazandı.

İSTANBUL'DA KUPA SAHİBİNİ BULDU!

PSG, İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'u mağlup eden bir başka İngiliz takımı Aston Villa'nın rakibi oldu.

Süper Kupa müsabakası, 12 Ağustos Çarşamba günü Avusturya'nın Salzburg şehrindeki Red Bull Arena'da yapılacak.

