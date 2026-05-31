Şampiyonlar karşı karşıya! Süper Kupa'nın adı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılarla geçerek kupaya uzanan PSG, Avrupa sezonunun bir diğer şampiyonu Aston Villa ile UEFA Süper Kupa'da karşılaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak.