İstanbul'da kupa sahibini buldu! Aston Villa Avrupa Ligi şampiyonu oldu

İstanbul’da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi karşısında rahat ve tempolu bir oyun sergileyen İngiliz ekibi, bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü. İşte dev karşılaşmada yaşananlar...

Karşılaşmaya etkili başlayan Aston Villa, ilk dakikalardan itibaren topun kontrolünü elinde tutarak Freiburg yarı sahasında baskı kurdu. Hücum hattında organize ataklarla rakip savunmayı zorlayan İngiliz temsilcisi, yakaladığı fırsatları değerlendirerek ilk yarıda skor üstünlüğünü ele geçirdi.

İkinci yarıda da tempolu oyununu sürdüren Aston Villa, Freiburg'un oyuna ortak olmasına izin vermedi. Savunmada hata yapmayan İngiliz ekibi, hızlı hücumlarla farkı artırmayı başarırken mücadele boyunca oyunun kontrolünü bırakmadı.

Karşılaşmanın son bölümlerinde de üstün performansını sürdüren Aston Villa, sahadan 3-0'lık net galibiyetle ayrılarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu sonuçla birlikte İngiliz temsilcisi, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

İLK YARI



2. dakikada Tielemans'ın uzun pasında topla buluşan Watkins, pasını Rogers'a bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Atubolu meşin yuvarlağı kurtardı.



10. dakikada Lindelöf'ün pasında topla buluşan Rogers, ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



17. dakikada Grifo'nun kullandığı serbest vuruşta savunmada Pau Tores'in kafayla uzaklaştırdığı topu önünde bulan Höfler'in penaltı noktası gerisinin solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.



34. dakikada Tielemans'ın çıkarken kaptırdığı topta Matanovic, pasını Manzambi çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Martinez'de kaldı.



41. dakikada sol taraftan pasla kullanılan köşe atışında Rogers'ın yaptığı ortada Tielemans, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu kaleci Atubolu'nun sağından ağlara gönderdi. 0-1



45+3. dakikada McGinn'in pasında topla buluşan Buendia, ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

İKİNCİ YARI



58. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Buenda'nın yerden kale alanına çevirdiği topa ön direkte savunmadan önce dokunan Rogers, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3



70. dakikada sağ taraftan McGinn'nin kullandığı kornerde arka direkte Onana'ın kafa vuruşunda top yakın direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.



75. dakikada McGinn'in pasında ceza yayı sol tarafından Tielemans'ın savunmanın arasından Buendia'ya bıraktı. Bu oyuncunun altıpasın sol tarafından yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden auta gitti.

İLK 11'LER

Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Lindelöf, Torres, Digne, McGinn, Tielemans, Rogers, Buendia, Watkins