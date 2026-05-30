Kupayı penaltılarla kazandı! Avrupa’nın en büyüğü yine PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun şampiyonu belli oldu. Dev finalde Arsenal ile PSG arasında oynanan mücadele normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran PSG, üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyük kupasını kazanarak tarih yazdı. Fransız ekibi, nefes kesen finalin ardından kupayı bir kez daha müzesine götürmeyi başardı. İşte unutulmaz finalde yaşananlar…