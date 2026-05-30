Kupayı penaltılarla kazandı! Avrupa’nın en büyüğü yine PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun şampiyonu belli oldu. Dev finalde Arsenal ile PSG arasında oynanan mücadele normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran PSG, üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyük kupasını kazanarak tarih yazdı. Fransız ekibi, nefes kesen finalin ardından kupayı bir kez daha müzesine götürmeyi başardı. İşte unutulmaz finalde yaşananlar…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en büyük randevusunda PSG ile Arsenal karşı karşıya geldi.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

6. dakikada Arsenal 1-0 öne geçti. Marquinhos'un orta saha çizgisine yakın bölgede uzaklaştırmak istediği top rakibine çarparak savunma arkasına düştü. Meşin yuvarlağı kapan Havertz, neredeyse PSG yarı alanını kat ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Alman futbolcu, kaleci Safanov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında gol haricinde önemli bir pozisyon yaşanmadı. İngiliz ekibi, devre arasına üstün giren taraf oldu.

(İKİNCİ YARI)

Detaylar birazdan...

FİNALİ DANIEL SIEBERT YÖNETİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal, Puskas Arena'da kupayı kaldırmak için sahaya çıkıyor. Dev mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetiyor. Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstleniyor.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sandro Scharer. VAR odasında Bastian Dankert görev yaparken, Dankert'in yardımcılıklarını Robert Schröder ve Carlos del Cerro Grande yapıyor.

PSG ÜST ÜSTE İKİNCİ KUPANIN PEŞİNDE

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olmayı hedefliyor. Tarihinde üçüncü kez finale çıkan Fransız ekibi, 2020'de Bayern Münih'e 1-0 kaybetmişti. PSG geçen sezon Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

PSG'NİN FİNAL YOLU

Son şampiyon ünvanıyla turnuvaya başlayan PSG, lig etabında dalgalı bir performans sergiledi. Fransız temsilcisi, 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan topladı ve play-off oynamak zorunda kaldı.

PSG, son 16 play-off'unda Monaco'yu, son 16 turunda Chelsea'yi, çeyrek finalde Liverpool'u ve yarı finalde Bayern Münih'i eleyerek finale yükseldi.

ARSENAL TARİHİ KUPA İÇİN SAHADA

Premier Lig'de 22 yıllık şampiyonluk hasretini bitiren Arsenal, sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla taçlandırmak istiyor. Mikel Arteta yönetimindeki İngiliz ekibi, tarihinde ikinci kez Devler Ligi finaline çıktı. Arsenal, 2006'daki finalde Barcelona'ya 2-1 kaybetmişti.

ARSENAL BU SEZON NAMAĞLUP

Arsenal, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçta yenilgi yaşamadı. İngiliz temsilcisi, lig etabındaki 8 maçını da kazanarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Topçular, son 16'da Bayer Leverkusen'i, çeyrek finalde Sporting'i ve yarı finalde Atletico Madrid'i eleyerek finale geldi.

İNGİLİZLER ÜÇLEME PEŞİNDE

Arsenal'in kupayı kazanması halinde UEFA'nın bu sezon düzenlediği 3 turnuvada da İngiliz takımları mutlu sona ulaşacak. Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Konferans Ligi'nde ise Crystal Palace kupayı kazanmıştı. Arsenal, Şampiyonlar Ligi zaferiyle İngiliz futbolunun Avrupa'daki sezonunu tamamlamak istiyor.

