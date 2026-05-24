CANLI YAYIN

Süper Lig’e yükselen takım belli oldu! Son bilet Çorum’un | Başkan Erdoğan'dan tebrik

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Süper Lig’e yükselen takım belli oldu! Son bilet Çorum’un | Başkan Erdoğan'dan tebrik

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Süper Lig’e yükselen son takım belli oldu. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan finalde Çorum FK, Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek Süper Lig biletini alan son ekip oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Çorum temsilcisi, etkili performansıyla tarihi bir başarıya imza attı. Öte yandan Başkan Erdoğan Çorum FK'yı kutladı.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Esenler Erokspor ile kozlarını paylaşan Çorum FK, rakibini 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son ekip olmayı başardı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

ADIM ADIM TARİHİ ZAFER

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 4. sırada tamamlayanÇorumFK, play-off 1. turda Ankara Keçiörengücü'nü eledi.

Kırmızı-siyahlılar, bir sonraki turda Bodrum FK ile eşleşirken, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibine rövanşta 2-0'lık skorla üstünlük sağladı ve final biletini aldı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

UĞUR UÇAR BAŞARISI

17 Şubat'ta Çorum FK'nın başına geçen Teknik Direktör Uğur Uçar, takıma büyük ivme kazandırdı. İlk aşamada 7 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan kırmızı-siyahlılar, sezonu play-off potasında bitirmeyi başardı.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

15. dakikada sağ kanatta pası alan Fredy topla ceza sahası içerisine girdi. Fredy'nin pasında karşı karşıya kalan Mame Thiam'ın şutunda kaleci Ertuğrul topu çeldi.

19. dakikada sol kanatta topla buluşan Kayode'nin pasında ceza sahasına giren Faye kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faye'nin şutunda savunma araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

20. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Oğuz Gürbulak'ın şutu auta gitti.

34. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin şutunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

37. dakikada sol kanatta topu alan Oğuz Gürbulak'ın ortasında ceza alanı içerisinde topa yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

40. dakikada sol kanatta topla buluşan Mame Thiam ceza sahasının çaprazından içeri girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

(İKİNCİ YARI)

53. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerinde topla buluşan Mame Thiam'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-2

84. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içerisinde Berat Luş'un önünde kaldı. Berat şutunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

90+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Faye'nin röveşatasını kaleci İbrahim Sehic çeldi.

90+3. dakikada köşe vuruşu kullanmaya hazırlanan Kanga itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

Başkan Erdoğan Trendyol Süper Lig’e yükselen Çorum FK’yı kutladı (X)Başkan Erdoğan Trendyol Süper Lig’e yükselen Çorum FK’yı kutladı (X)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Trendyol Süper Lig'e yükselen Çorum FK'yı tebrik eden Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum FK'yı, Arca Çorum FK camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın