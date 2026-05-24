Süper Lig’e yükselen takım belli oldu! Son bilet Çorum’un | Başkan Erdoğan'dan tebrik

Başkan Erdoğan Trendyol Süper Lig’e yükselen Çorum FK’yı kutladı (X)

Trendyol Süper Lig'e yükselen Çorum FK'yı tebrik eden Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum FK'yı, Arca Çorum FK camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum.