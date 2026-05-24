Süper Lig’e yükselen takım belli oldu! Son bilet Çorum’un | Başkan Erdoğan'dan tebrik
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Süper Lig’e yükselen son takım belli oldu. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan finalde Çorum FK, Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek Süper Lig biletini alan son ekip oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Çorum temsilcisi, etkili performansıyla tarihi bir başarıya imza attı. Öte yandan Başkan Erdoğan Çorum FK'yı kutladı.
ADIM ADIM TARİHİ ZAFER
Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 4. sırada tamamlayanÇorumFK, play-off 1. turda Ankara Keçiörengücü'nü eledi.
Kırmızı-siyahlılar, bir sonraki turda Bodrum FK ile eşleşirken, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibine rövanşta 2-0'lık skorla üstünlük sağladı ve final biletini aldı.
UĞUR UÇAR BAŞARISI
17 Şubat'ta Çorum FK'nın başına geçen Teknik Direktör Uğur Uçar, takıma büyük ivme kazandırdı. İlk aşamada 7 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan kırmızı-siyahlılar, sezonu play-off potasında bitirmeyi başardı.