CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Kim Min-Jae hamlesi! Rakip Juventus

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülen Kim Min-Jae için Juventus'un da transfer yarışına katıldığı iddia edildi. Bayern Münih'in Güney Koreli stoper için 25 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtilirken, İtalyan ekibinin 3 yıllık sözleşme önerdiği aktarıldı.

Galatasaray'dan Kim Min-Jae hamlesi! Rakip Juventus 1
Transfer dönemine yaklaşılırken Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe’nin eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak istediği iddia edilirken, Galatasaray’ın da Güney Koreli stopere ilgisi olduğu öne sürüldü.
Galatasaray'dan Kim Min-Jae hamlesi! Rakip Juventus 2

JUVENTUS TRANSFER YARIŞINA KATILDI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, Kim Min-Jae transferi için devreye girdi. Serie A temsilcisinin deneyimli savunmacıya 3 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.

Galatasaray'dan Kim Min-Jae hamlesi! Rakip Juventus 3
Haberde, Kim Min-Jae’nin İtalya’ya dönüş seçeneğine sıcak baktığı ve Juventus’un transferi Dünya Kupası öncesi sonuçlandırmak istediği belirtildi.
Galatasaray'dan Kim Min-Jae hamlesi! Rakip Juventus 4

BAYERN MÜNİH'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Bayern Münih'in kadro planlamasında değişikliğe gitmesi sonrası Kim Min-Jae'nin ayrılığa yakın olduğu öne sürüldü. Alman ekibinin Güney Koreli stoper için yaklaşık 25 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

Galatasaray'dan Kim Min-Jae hamlesi! Rakip Juventus 5
Fenerbahçe’nin ise Juventus’tan önce hamle yaparak eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Galatasaray'dan Kim Min-Jae hamlesi! Rakip Juventus 6

BAYERN 50 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Kim Min-Jae, 2022 yazında Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Bayern Münih ise Güney Koreli savunmacıyı 2023 yazında 50 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Transfer sürecinde Juventus, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Galatasaray'dan Kim Min-Jae hamlesi! Rakip Juventus 7

SIKÇA SORULAN SORULAR
Kim Min-Jae hangi takımların transfer listesinde?

Kim Min-Jae için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülürken, Juventus'un da transfer yarışına dahil olduğu iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde Juventus'un resmi temaslara başladığı belirtildi.

Galatasaray'dan Kim Min-Jae hamlesi! Rakip Juventus 8

Bayern Münih Kim Min-Jae için ne kadar bonservis istiyor?

Alman basınında yer alan iddialara göre Bayern Münih, Güney Koreli savunmacı için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Juventus, Kim Min-Jae'ye kaç yıllık sözleşme teklif etti?

İddialara göre Juventus, Kim Min-Jae'ye 3 yıllık sözleşme önerdi. Oyuncunun da Serie A'ya dönüş fikrine olumlu yaklaştığı aktarıldı.

Galatasaray'dan Kim Min-Jae hamlesi! Rakip Juventus 9

Kim Min-Jae daha önce hangi takımlarda oynadı?

Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den 2022 yılında Napoli'ye transfer oldu. Güney Koreli stoper, Napoli'deki performansının ardından 2023 yazında Bayern Münih'e transfer edildi.

Bayern Münih Kim Min-Jae için ne kadar ödeme yaptı?

Bayern Münih, Kim Min-Jae'yi 2023 yaz transfer döneminde yaklaşık 50 milyon euro karşılığında Napoli'den kadrosuna kattı.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin