Galatasaray'dan Kim Min-Jae hamlesi! Rakip Juventus
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülen Kim Min-Jae için Juventus'un da transfer yarışına katıldığı iddia edildi. Bayern Münih'in Güney Koreli stoper için 25 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtilirken, İtalyan ekibinin 3 yıllık sözleşme önerdiği aktarıldı.
JUVENTUS TRANSFER YARIŞINA KATILDI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, Kim Min-Jae transferi için devreye girdi. Serie A temsilcisinin deneyimli savunmacıya 3 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.
BAYERN MÜNİH'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Bayern Münih'in kadro planlamasında değişikliğe gitmesi sonrası Kim Min-Jae'nin ayrılığa yakın olduğu öne sürüldü. Alman ekibinin Güney Koreli stoper için yaklaşık 25 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.