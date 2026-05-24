BAYERN 50 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ Kim Min-Jae, 2022 yazında Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Bayern Münih ise Güney Koreli savunmacıyı 2023 yazında 50 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Transfer sürecinde Juventus, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Kim Min-Jae hangi takımların transfer listesinde? Kim Min-Jae için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülürken, Juventus'un da transfer yarışına dahil olduğu iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde Juventus'un resmi temaslara başladığı belirtildi.

Bayern Münih Kim Min-Jae için ne kadar bonservis istiyor? Alman basınında yer alan iddialara göre Bayern Münih, Güney Koreli savunmacı için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Juventus, Kim Min-Jae'ye kaç yıllık sözleşme teklif etti? İddialara göre Juventus, Kim Min-Jae'ye 3 yıllık sözleşme önerdi. Oyuncunun da Serie A'ya dönüş fikrine olumlu yaklaştığı aktarıldı.