Süper Lig için son bilet! Esenler Erokspor-Çorum FK muhtemel 11'ler
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Süper Lig’e yükselecek son takım bu akşam belli oluyor. Esenler Erokspor ile Çorum FK, saat 19.00’da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler’in ardından Süper Lig’e çıkan üçüncü takım olacak.
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı mücadelede Esenler Erokspor ile Çorum FK kozlarını paylaşıyor.
MUHTEMEL 11'LER
ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul, Hayrullah, Cavare, Onur, Enes, Jack, Kanga, Recep, Amilton, Faye, Catakovic
ÇORUM FK: Sehic, Üzeyir, Attamah, Arda, Erkan, Pedrinho, Ahmed, Fredy, Serdar, Burak, Samudio
İKİ TAKIMIN YOLCULUĞU
Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, doğrudan final oynama hakkı elde ederek avantajlı bir konuma geldi. Çorum FK ise ligi dördüncü sırada bitirdikten sonra play-off etabında Ankara Keçiörengücü'nü ilk turda, Bodrum FK'yi ise ikinci turda geçerek finale yükselmeyi başardı.
ESENLER EROKSPOR - ÇORUM FK MAÇI SAAT 19.00'DA
Esenler Erokspor ile Çorum FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off finali bu akşam MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek. Saat 19.00'da başlayacak kritik karşılaşma, beIN Sports Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.
ERZURUM VE AMED'İN ARDINDAN SON BİLET KİMİN OLACAK?
Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler'in doğrudan yükseldiği Süper Lig'e, adını yazdıracak üçüncü ve son takım bugünkü maçın kazananı olacak.