EuroLeague’de şampiyon Olympiakos! Yunan ekibi 13 yıl sonra mutlu sona ulaştı
Basketbol EuroLeague Final Four finalinde Olympiakos, Real Madrid’i 92-85 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuçla birlikte Yunan ekibi, 13 yıl aranın ardından Avrupa basketbolunun zirvesine çıkmayı başardı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonun finalinde Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya etkili başlayan ve dış atışlardan 3 isabet bulan Real Madrid, 4. dakikayı 15-3 üstün geçti. Çabuk toparlanarak 9-0'lık seri yakalayan Olympiakos, 6. dakikada farkı 3'e indirdi: 12-15.
Özellikle hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle farkı yeniden açan İspanya ekibi, Lyles'ın 13 sayı ürettiği ilk periyodu 26-19 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Real Madrid, Abalde'nin 3 sayılık basketiyle 11. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 19-29. Mücadeleyi bırakmayan ve İspanya temsilcisini dış atışlara zorlayan Olympiakos, oyuna kenardan dahil olan isimlerin sağladığı skor katkısıyla 18. dakikada öne geçti: 38-36.
Kalan bölümde iki takım da 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulurken Yunanistan ekibi, süre sona ererken Peters'ın pota altından kaydettiği isabetle soyunma odasına 46-44 üstün gitti.
Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Çoğunlukla dengeli geçen bu periyotta 24. dakikayı 54-50 geride tamamlayan Real Madrid, yakaladığı 10-0'lık seriyle 27. dakikada skoru 60-54'e getirdi. Olympiakos, farkı 1 sayıya indirmesine rağmen serbest atış çizgisinden skor üreten İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreği 65-61 önde bitirdi.