Formula 1'de Antonelli rüzgarı! Kanada Grand Prix'siyle üst üst 4 galibiyet

Formula 1'de sezonun 5. etabı Kanada Grand Prix'sini Mercedes İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Üst üste dördüncü kez damalı bayrağı ilk gören Antonelli, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakaladı.