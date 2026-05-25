Formula 1'de Antonelli rüzgarı! Kanada Grand Prix'siyle üst üst 4 galibiyet
Formula 1'de sezonun 5. etabı Kanada Grand Prix'sini Mercedes İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Üst üste dördüncü kez damalı bayrağı ilk gören Antonelli, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakaladı.
Montreal kentindeki 4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılan yarış, 70 tur üzerinden düzenlendi.
Antonelli, 1 saat 28 dakika 15.758 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
Ferrari takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, liderden 10.768 saniye farkla ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 11.276 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Formula 1'de sezon, 7 Haziran Pazar günü koşulacak Monaco Grand Prix'siyle devam edecek.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Kimi Antonelli (İtalya): 156
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 90
3. George Russell (Büyük Britanya): 88
4. Charles Leclerc (Monako): 87
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58
TAKIMLAR
1. Mercedes: 244
2. Ferrari: 177
3. McLaren: 106
4. Red Bull: 82
5. Alpine: 47