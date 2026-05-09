Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Tarihi zaferin ardından yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri ekranlara yansıdı. CİMBOM'UN ŞAMPİYONLUK GECESİNDE TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU İSTANBUL'DA KUTLAMANIN MERKEZİ TAKSİM Yüz binlerce sarı-kırmızılı taraftarın sokaklara akın ettiği kutlamalarda, Taksim'de ellerinde bayraklarla marşlar söyleyen taraftarlar, metrelerce uzunlukta kortejler oluşturdu.

ANKARA'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte başkent Ankara'da vatandaşlar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplandı. Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük sevinç yaşadı. GAZİANTEP'TE YÜZBİNLER SOKAKTA Yurdun dört bir yanında devam eden kutlamalara Gazianteplili taraftarlar da katıldı.