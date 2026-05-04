Yapay zekadan "yok artık" dedirten şampiyonluk tahmini! Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Rams Park'ta sürpriz senaryo

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 12:20 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2026 12:57 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Trendyol Süper Lig'de sezonun kaderini belirleyecek kritik haftaya girildi. Zirvede yer alan Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin aynı saatte oynayacağı karşılaşmalar, şampiyonluk düğümünü çözecek. Tüm Türkiye'nin gözü Galatasaray-Antalyaspor ve Konyaspor-Fenerbahçe maçında olacak. Cimbom sahasında Antalyaspor'u mağlup ederse Fenerbahçe maçının skoruna bakılmaksızın 26. şampiyonluğunu ilan edecek. ahaber.com.tr kimin şampiyon olacağını ve oynanacak kritik maçların sonucunu yapay zekaya sordu...

Trendyol Süper Lig'de sezonun kaderini belirleyecek haftaya girildi. Zirvede yer alan Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin oynayacağı maçlar, şampiyonluk yarışını belirleyecek. Tüm karşılaşmaların aynı saatte başlayacak olması, heyecanı zirveye taşıyor.

CİMBOM KAZANIRSA ŞAMPİYON Ligde 32 hafta sonunda 74 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Alınacak 3 puan, son haftaya bakılmaksızın kupanın Galatasaray'a gitmesi anlamına geliyor.

FENERBAHÇE RAMS PARK'TAN GELECEK HABERİ BEKLEYECEK Öte yanda 70 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor karşısına çıkacak. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk umutlarını sürdürebilmek adına mutlak galibiyet hedefliyor. Ancak Fenerbahçe'nin kaderi yalnızca kendi maçına bağlı değil; Galatasaray'ın sonucu da belirleyici olacak.

ŞAMPİYONLUK SENARYOLARI 1. Galatasaray kazanırsa:

Hiçbir sonuca bakılmaksızın şampiyonluk ilan edilecek. Fenerbahçe kazansa bile puan farkı kapanmayacak ve yarış resmen sona erecek. 2. Galatasaray berabere kalırsa:

Fenerbahçe kazanırsa fark azalacak ve yarış son haftalara taşınacak. Fenerbahçe puan kaybederse Galatasaray büyük avantajını koruyacak. 3. Galatasaray kaybederse:

İşte en kritik senaryo… Fenerbahçe kazanırsa puan farkı 1'e düşecek ve şampiyonluk yarışı yeniden alevlenecek. Bu durumda psikolojik üstünlük sarı-lacivertlilere geçebilir.