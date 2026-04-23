Fenerbahçe'den Galatasaray maçı öncesi TFF'ye Osimhen başvurusu!

OSIMHEN 35 GÜN SONRA SAHADA UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 18 Mart'ta İngiliz ekibi Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta sağ kolu kırılan Osimhen ameliyat olurken, bir süre sahalardan uzak kaldı.

Bu süreçte ligdeki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında oynayamayan 27 yaşındaki futbolcu, kupadaki Gençlerbirliği maçıyla formasına kavuştu. Müsabakaya yedek başlayan Victor Osimehen, 78. dakikada Renato Nhaga'nın yerine oyuna girdi ve 35 gün sonra sahalara döndü.

FENERBAHÇE'DEN TFF'YE BAŞVURU

Fenerbahçe, Victor Osimhen'in kullandığı sert koruyucu materyalin rakip oyuncuların sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulunacak.