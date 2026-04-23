Fenerbahçe'den Galatasaray maçı öncesi TFF'ye Osimhen başvurusu!
Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi tansiyon, Victor Osimhen’in kolundaki koruyucu aparat nedeniyle yükseldi. Sarı-lacivertlilerin, Nijeryalı golcünün kullandığı ekipmanın "rakip sağlığı için risk taşıdığı" gerekçesiyle TFF'ye başvurmaya hazırlandığı iddia edildi.
OSIMHEN 35 GÜN SONRA SAHADA
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 18 Mart'ta İngiliz ekibi Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta sağ kolu kırılan Osimhen ameliyat olurken, bir süre sahalardan uzak kaldı.
Bu süreçte ligdeki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında oynayamayan 27 yaşındaki futbolcu, kupadaki Gençlerbirliği maçıyla formasına kavuştu. Müsabakaya yedek başlayan Victor Osimehen, 78. dakikada Renato Nhaga'nın yerine oyuna girdi ve 35 gün sonra sahalara döndü.
FENERBAHÇE'DEN TFF'YE BAŞVURU
Fenerbahçe, Victor Osimhen'in kullandığı sert koruyucu materyalin rakip oyuncuların sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulunacak.
Kulüp doktorları, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyaller için bir rapor hazırladı.