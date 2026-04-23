Fenerbahçe’den 23 Nisan’da özel çocuklara anlamlı buluşma

Fenerbahçe Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda down sendromlu çocukları ağırladı. Fenerbahçe Müzesi, soyunma odaları ve Maraton Fenerium Mağazası'nı gezen çocuklar, stadın atmosferini sahada yaşadı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçeli Sporcular Derneği ve Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüevi işbirliği ile düzenlenen organizasyonda çocuklar, Chobani Stadı'nı gezdi.

Ziyaretin sonunda özel çocuklara hediyeler verildi.