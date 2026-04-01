Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'yı 1-0 yenmesinin ardından adını 2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına yazdıran A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.
A Milli Futbol Takımı, Play-Off turu final mücadelesinde karşılaştığı Kosova'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından 24 yıllık FIFA Dünya Kupası özlemine son vererek adını turnuvaya yazdırmaya hak kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ay yıldızlı ekibi gösterdiği mücadele nedeniyle kutlayarak başarılar diledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla telefonla arayarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve millî futbolcularımızı tebrik ederek üstün başarıdan dolayı kutladı.