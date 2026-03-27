Romanya’yı geçen Millilerimiz finalde! Başkan Erdoğan’dan tebrik telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya’yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası play-off finaline yükselen A Millî Takım’ı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Teknik Direktör Montella ve futbolcuları üstün performansları ve galibiyetleri için kutlayarak Kosova ile 31 Mart Salı günü deplasmanda oynayacakları play-off finali için başarı dileklerini iletti.
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı konuk etti. Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çaldı.
Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlendi.
Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretemedi. 17'nci dakikada ceza sahası yayının biraz gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Hakan'ın sağ ayakla şutunda top üstten auta çıktı.
32'nci dakikada sol taç çizgisinde rakibinden topu kapan Kenan Yıldız, ceza sahasına girdikten sonra pasını yaydaki Arda Güler'e aktardı. Arda Güler'in kaleyi cepheden gören pozisyonda gelişine şutunda top üstten auta gitti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Milliler, 53'üncü dakikada öne geçti. Sağ taraftaki Arda Güler'in ceza sahasına gönderdiği topla Ferdi Kadıoğlu buluştu. Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafede kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayakla yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-0.
56'ncı kale önündeki Abdülkerim'in istediği gibi uzaklaştıramadığı topla buluşan Hagi'nin hafif sol çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı. 61'inci dakikada ceza sahası içindeki Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahası sol çizgisinin üzerinde buluşan Kenan Yıldız, çaprazdan ceza sahasına girdi. Kenan'ın sol çaprazdan şutunda top üst direkten oyun alanının dışına çıktı.