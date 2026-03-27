Romanya’yı geçen Millilerimiz finalde! Başkan Erdoğan’dan tebrik telefonu

Erdoğan, müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve millî futbolcularımız ile konuştu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya ile oynadığı maçı 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Bu kritik galibiyetin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Öncelikle A Millî Takımımızın başarısından ötürü TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu tebrik eden Başkan Erdoğan, 90 dakika boyunca sergilemiş oldukları üstün performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ve millî futbolcularımızı kutlayarak; Dünya Kupası'na katılabilmek adına Kosova ile 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda oynayacakları play-off turu final müsabakası için başarı dileklerini iletti. Milli futbolcular da vermiş olduğu destekten ötürü Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.