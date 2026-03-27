Romanya’yı geçen Millilerimiz finalde! Başkan Erdoğan’dan tebrik telefonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Romanya’yı geçen Millilerimiz finalde! Başkan Erdoğan’dan tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya’yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası play-off finaline yükselen A Millî Takım’ı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Teknik Direktör Montella ve futbolcuları üstün performansları ve galibiyetleri için kutlayarak Kosova ile 31 Mart Salı günü deplasmanda oynayacakları play-off finali için başarı dileklerini iletti.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı konuk etti. Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çaldı.

Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlendi.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretemedi. 17'nci dakikada ceza sahası yayının biraz gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Hakan'ın sağ ayakla şutunda top üstten auta çıktı.

32'nci dakikada sol taç çizgisinde rakibinden topu kapan Kenan Yıldız, ceza sahasına girdikten sonra pasını yaydaki Arda Güler'e aktardı. Arda Güler'in kaleyi cepheden gören pozisyonda gelişine şutunda top üstten auta gitti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Milliler, 53'üncü dakikada öne geçti. Sağ taraftaki Arda Güler'in ceza sahasına gönderdiği topla Ferdi Kadıoğlu buluştu. Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafede kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayakla yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-0.

56'ncı kale önündeki Abdülkerim'in istediği gibi uzaklaştıramadığı topla buluşan Hagi'nin hafif sol çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı. 61'inci dakikada ceza sahası içindeki Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahası sol çizgisinin üzerinde buluşan Kenan Yıldız, çaprazdan ceza sahasına girdi. Kenan'ın sol çaprazdan şutunda top üst direkten oyun alanının dışına çıktı.

72'nci dakikada sol kanattaki Kenan Yıldız'ın pasıyla buluşarak ceza sahasına giren Arda Güler'in sol çaprazdan şutunda kaleci Radu topu kornere çeldi. 77'nci dakikada ceza sahasındaki karambolde Barış Alper'in uzaklaştırmak istediği top Mihaila'da kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda top yan direkten döndü.

RAKİP KOSOVA

Maç Ay-yıldızlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile eşleşti. Final mücadelesi 31 Mart Salı günü oynanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN MİLLİ TAKIM'A TEBRİK TELEFONU

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya ile oynadığı maçı 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Bu kritik galibiyetin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Erdoğan, müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve millî futbolcularımız ile konuştu.

Başkan Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında Romanya'yı İstanbul'da 1-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti (İHA)Başkan Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında Romanya'yı İstanbul'da 1-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti (İHA)

Öncelikle A Millî Takımımızın başarısından ötürü TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu tebrik eden Başkan Erdoğan, 90 dakika boyunca sergilemiş oldukları üstün performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ve millî futbolcularımızı kutlayarak; Dünya Kupası'na katılabilmek adına Kosova ile 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda oynayacakları play-off turu final müsabakası için başarı dileklerini iletti. Milli futbolcular da vermiş olduğu destekten ötürü Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

