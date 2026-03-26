Vincenzo Montella’dan net mesaj: “Rakip kim olursa olsun fark etmez”

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde sahasında Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Vincenzo Montella, “Rakip kim olursa olsun fark etmez, sonuna kadar mücadele edeceğiz” derken, milli oyuncular da iddialı mesajlar verdi.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı konuk etti.

TÜRKİYE ROMANYA'YI TEK GOLLE GEÇEREK FİNALE YÜKSELDİ

Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çaldı. Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlendi.

DOLMABAHÇE'DE NEFES KESEN DÜELLO

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretemedi. 17'nci dakikada ceza sahası yayının biraz gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Hakan'ın sağ ayakla şutunda top üstten auta çıktı.

32'nci dakikada sol taç çizgisinde rakibinden topu kapan Kenan Yıldız, ceza sahasına girdikten sonra pasını yaydaki Arda Güler'e aktardı. Arda Güler'in kaleyi cepheden gören pozisyonda gelişine şutunda top üstten auta gitti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Milliler, 53'üncü dakikada öne geçti. Sağ taraftaki Arda Güler'in ceza sahasına gönderdiği topla Ferdi Kadıoğlu buluştu. Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafede kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayakla yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-0.

56'ncı kale önündeki Abdülkerim'in istediği gibi uzaklaştıramadığı topla buluşan Hagi'nin hafif sol çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı. 61'inci dakikada ceza sahası içindeki Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahası sol çizgisinin üzerinde buluşan Kenan Yıldız, çaprazdan ceza sahasına girdi. Kenan'ın sol çaprazdan şutunda top üst direkten oyun alanının dışına çıktı.

72'nci dakikada sol kanattaki Kenan Yıldız'ın pasıyla buluşarak ceza sahasına giren Arda Güler'in sol çaprazdan şutunda kaleci Radu topu kornere çeldi. 77'nci dakikada ceza sahasındaki karambolde Barış Alper'in uzaklaştırmak istediği top Mihaila'da kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda top yan direkten döndü.

Maç Ay-yıldızlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Slovakya – Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Final mücadelesi 31 Mart Salı günü oynanacak.

GOLÜN PERDE ARKASINI KADIOĞLU ANLATTI

Maç sonunda galibiyeti getiren golün sahibi Ferdi Kadıoğlu, "Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk. Haydi Türkiye, hep beraber" sözleriyle sevincini paylaştı.

"RAKİP KİM OLURSA OLSUN FARK ETMEZ"

Maçın ardından zaferi değerlendiren İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, oyuncularının sabırlı oyununu takdir etti. Vincenzo Montella, "Gösterdiğimiz performanstan çok memnunum. Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum, güzel gol attık. Sabırlıydı futbolcularımız, sonunda istediğimiz galibiyeti aldık. Kerem'in etkili baskısı, Deniz Gül'ün fizik gücü bizi gururlandırıyor. Slovakya ya da Kosova... Rakip kim olursa olsun fark etmez, sonuna kadar mücadele vereceğiz" ifadelerini kullandı.

YILDIZ: "BİZ ÇOK İYİ BİR JENERASYONUZ"

Takımın genç ve dinamik yıldızları Kenan Yıldız ve Arda Güler, maç sonu açıklamalarıyla takımdaki birlik beraberlik ruhunu ortaya koydu. Kenan Yıldız, "Bu takımlarla çok gurur duyuyorum. Biz çok iyi bir jenerasyonuz. 24 senedir gitmiyoruz, baskıya gerek yok. Hazırlanmamız lazım" şeklinde konuştu.

Arda Güler ise, "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. Tek hedefimiz Dünya Kupası, her şeyimizi verip gitmek istiyoruz" ifadelerini kullanarak kararlılıklarını dile getirdi.

KAPTAN HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Sakatlık sürecinden yeni çıkmasına rağmen sahada devleşen kaptan Hakan Çalhanoğlu, duygu dolu açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu, "Sakatlık döneminde mental olarak moralim düşüktü ama bu maç için çok çalıştım. Bugün en önemlisi beraber çıkıp beraber kalmaktı. 103. milli maçıma çıktım, çok gururluyum. Tek eksiğim, tek hedefim kaptan olarak Dünya Kupası'na gitmek. İnşallah rabbim nasip eder" sözleriyle hedefini net bir şekilde ortaya koydu.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: BİR ADIM SONRA HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ

Takımın Dünya Kupası'na katılacağına inandığını söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "İlk maç olduğu için zor maçtı. Romanya tamamen kapandı ama usta ayaklar kilidi açtı. ABD'ye gideceğimize en başından bu yana inanıyoruz. Orada da güzel işler yapacağız. Ama temkinli olmak lazım. Son maçımızı almak istiyoruz. Tarihin en karakterli kadrosu. Hocaya teşekkür ediyorum aile ortamı kurduğu için. Bir adım sonra hedefimize ulaşacağız. Kongreye 12 gün kala 9 yaşındaki kızım futbolun başına geç, dünya şampiyonu olalım dedi, Son gidişimizde 3'üncü olmuştuk. Bir bakmışsınız kupanın sapından tutup Amerika'dan dönüyoruz. Cenab-ı Allah nasip etsin. Bu çocuklar hak ediyor. Orada da güzel işler yapacaklardır" şeklinde konuştu.

ROTA 31 MART: FİNAL DEPLASMANDA!

Yarı final engelini aşan A Milli Takımımız, şimdi gözünü 31 Mart Salı günü oynanacak play-off finaline dikti. Slovakya ile Kosova arasındaki maçın galibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, finali de kazanarak 2026 FIFA Dünya Kupası biletini cebine koymayı amaçlıyor.

