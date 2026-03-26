Vincenzo Montella’dan net mesaj: “Rakip kim olursa olsun fark etmez”

Fotoğraf (AA) GOLÜN PERDE ARKASINI KADIOĞLU ANLATTI Maç sonunda galibiyeti getiren golün sahibi Ferdi Kadıoğlu, "Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk. Haydi Türkiye, hep beraber" sözleriyle sevincini paylaştı.

Fotoğraf (AA) "RAKİP KİM OLURSA OLSUN FARK ETMEZ" Maçın ardından zaferi değerlendiren İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, oyuncularının sabırlı oyununu takdir etti. Vincenzo Montella, "Gösterdiğimiz performanstan çok memnunum. Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum, güzel gol attık. Sabırlıydı futbolcularımız, sonunda istediğimiz galibiyeti aldık. Kerem'in etkili baskısı, Deniz Gül'ün fizik gücü bizi gururlandırıyor. Slovakya ya da Kosova... Rakip kim olursa olsun fark etmez, sonuna kadar mücadele vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (AA) YILDIZ: "BİZ ÇOK İYİ BİR JENERASYONUZ" Takımın genç ve dinamik yıldızları Kenan Yıldız ve Arda Güler, maç sonu açıklamalarıyla takımdaki birlik beraberlik ruhunu ortaya koydu. Kenan Yıldız, "Bu takımlarla çok gurur duyuyorum. Biz çok iyi bir jenerasyonuz. 24 senedir gitmiyoruz, baskıya gerek yok. Hazırlanmamız lazım" şeklinde konuştu. Arda Güler ise, "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. Tek hedefimiz Dünya Kupası, her şeyimizi verip gitmek istiyoruz" ifadelerini kullanarak kararlılıklarını dile getirdi.