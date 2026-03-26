Dünya Kupası yolunda dev galibiyet! Türkiye Romanya’yı tek golle geçti

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında sahasında ağırladığı Romanya’yı 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali’nde Slovakya – Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Final mücadelesi 31 Mart Salı günü oynanacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı konuk etti. Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çaldı. Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlendi.

A Milli Futbol Takımı maça, "Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu" ilk 11'iyle çıktı.

Konuk Romanya ise, "Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Hagi, Man, Mihaila, Birligea" ilk 11'iyle maça başladı.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretemedi. 17'nci dakikada ceza sahası yayının biraz gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Hakan'ın sağ ayakla şutunda top üstten auta çıktı.

32'nci dakikada sol taç çizgisinde rakibinden topu kapan Kenan Yıldız, ceza sahasına girdikten sonra pasını yaydaki Arda Güler'e aktardı. Arda Güler'in kaleyi cepheden gören pozisyonda gelişine şutunda top üstten auta gitti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Milliler, 53'üncü dakikada öne geçti. Sağ taraftaki Arda Güler'in ceza sahasına gönderdiği topla Ferdi Kadıoğlu buluştu. Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafede kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayakla yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-0.

56'ncı kale önündeki Abdülkerim'in istediği gibi uzaklaştıramadığı topla buluşan Hagi'nin hafif sol çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı. 61'inci dakikada ceza sahası içindeki Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahası sol çizgisinin üzerinde buluşan Kenan Yıldız, çaprazdan ceza sahasına girdi. Kenan'ın sol çaprazdan şutunda top üst direkten oyun alanının dışına çıktı.

72'nci dakikada sol kanattaki Kenan Yıldız'ın pasıyla buluşarak ceza sahasına giren Arda Güler'in sol çaprazdan şutunda kaleci Radu topu kornere çeldi. 77'nci dakikada ceza sahasındaki karambolde Barış Alper'in uzaklaştırmak istediği top Mihaila'da kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda top yan direkten döndü.

Maç Ay-yıldızlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Slovakya – Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Final mücadelesi 31 Mart Salı günü oynanacak.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

17. dakikada ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

19. dakikada Abdülkerim'in uzak mesafeden şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Radu'da kaldı.

32. dakikada Kenan, sol tarafta rakipten kazandığı topla ceza sahasına kadar ilerleyip pasını ceza yayı önündeki Arda'ya aktardı. Arda'nın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya gitti.

(İKİNCİ YARI)

53. dakikada sağ tarafta topu alan Arda, ceza sahasına koşu yapan Ferdi'ye uzun pasını aktardı. Kale önünde topu kontrol eden Ferdi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

56. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya arka direkte yükselen Mihaila, kafayla kale önüne pasını indirdi ancak Birligea'dan önce Abdülkerim topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası sol çaprazında Abdülkerim'in uzaklaştırdığı topa Hagi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

59. dakikada Ferdi'nin uzaktan şutunda savunmadan seken top ceza sahası sol çaprazındaki Hakan'ın önüne düştü. Hakan'ın yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

61. dakikada Ferdi'nin pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

72. dakikada Kenan ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası sol çaprazından Arda'nın sert şutunda kaleci Radu meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

77. dakikada sağ taraftan ön direğe kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mihaila'nın sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yla karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İspanya mücadelesine göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, eleme grubunun son mücadelesi olan İspanya karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a Romanya karşısında da şans verirken Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'ün yerine farklı isimleri sahaya sürdü.

İspanya karşısında oynayan isimlerden Merih Demiral ve Zeki Çelik tedavileri devam ettiği için kadroda yer almazken, Fenerbahçe formasıyla yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Çağlar Söyüncü aday kadroya çağrılmadı. Altay Bayındır, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül ise Romanya karşısında yedek soyundu.

Montella, kritik mücadelede kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet ederken savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı oynatan İtalyan çalıştırıcı, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi.

MİLLİ TAKIMDA 2 EKSİK

A Milli Takım'ın play-off maçları için aday kadroya çağrılan isimlerden Merih Demiral ve Zeki Çelik, sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.

Bu isimlerin yanı sıra Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy, teknik ekibin kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

BAKAN BAK, TÜPRAŞ STADI'NDA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-Romanya mücadelesini Tüpraş Stadı'nda takip etti.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla birlikte izledi.

RUMEN TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Türkiye-Romanya mücadelesini takip etmek isteyen Rumen taraftarlar, tribünde kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Karşılaşmadan 3 saat önce kapıların açılmasıyla birlikte güvenlik kontrollerinden geçen yaklaşık 2 bin 500 Romanya taraftarı, maç öncesinde takımları için tezahüratta bulundu.

TRİBÜNLERE BAYRAK DAĞITILDI, MEHTER TAKIMI TARAFTARLARI COŞTURDU

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Tüpraş Stadı'ndaki koltuklara Türk bayrağı bırakıldı.

A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için tribündeki yerlerini alan taraftarlar, maçtan önce bayrakları sallayarak marşlara eşlik etti.

Romanya mücadelesi için Tüpraş Stadı'na gelen mehter takımı, karşılaşma öncesinde çaldığı marşlarla taraftarları coşturdu.

HAGİ, POPESCU TRİBÜNDE

Rumen futbolunun daha önce Türkiye'de forma giymiş eski yıldızları, Türkiye-Romanya maçını tribünden takip etti.

Galatasaray forması giyen Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'nun yanı sıra hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ta oynayan Adrian Ilie, müsabakayı birlikte izledi.

TÜPRAŞ STADI'NDA 4,5 YIL SONRA MİLLİ MAÇ HEYECANI

Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda 4,5 yıl sonra milli maç heyecanı yaşandı.

Son olarak 1 Eylül 2021 tarihinde Karadağ karşısında bu statta sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmadan 2-2'lik ayrılmıştı.

