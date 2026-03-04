CANLI | Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Beşiktaş, kupada bu sezon Fenerbahçe'yi 2-1, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup ederken Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor ise Gaziantep FK'yı 5-2 mağlup ederken Erzurumspor FK'ya 2-0 kaybetti. Doğu Karadeniz temsilcisi, Beyoğlu Yeniçarşıspor ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, grupta 2 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu aldığı 7 puanla lider konumda bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonrası topladığı 4 puanla 4. sırada yer alıyor.

Karşılaşma A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Öte yandan futbolseverler bu kritik maçı ahaber.com.tr ve A Haber Youtube kanalından izleyebilecek.

SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başında olacak.

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyemedi. Milli orta saha da görev verilmesi durumunda Çaykur Rizespor müsabakasında sahadaki yerini alabilecek.

KUPADAKİ 9. RANDEVU

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşı karşıya gelecek. 1989-1990 sezonundan bu yana 8 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 4 galibiyet elde etti.

Karadeniz temsilcisi 3 müsabakadan galip ayrılırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 13 golüne Rizespor, 9 golle yanıt verdi.

SON İKİ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş, oynadığı son iki karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Süper Lig'de Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u da 1-0 yenen siyah-beyazlılar, kupadaki Çaykur Rizespor maçında bu seriyi geliştirmeyi hedefliyor.

Son iki müsabakada kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu sezon 8 resmi karşılaşmayı gol yemeden kazandı.