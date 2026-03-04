CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar Salih Uçan ile bulduğu golle skoru 2-0'a yükseltti.

